【恐怖剝牙】剝智慧齒流血不止10日　26歲男細菌感染腦出血不治

▲ 剝智慧齒流血不止10日，26歲男細菌感染腦出血不治。

傷口感染可大可小。內地一名男子拔智慧齒後，傷口連續10日流血不止，更出現發燒、頭暈等症狀，送院後發現因拔智齒導致細菌感染，最終因「腦出血併腦疝」死亡。

根據內地媒體報道，長沙一名26歲男子劉國帆，於5月25日前往醫院拔智慧齒，惟傷口一直出血不止。他其後向牙醫查詢，對方最初讓他量血壓，因血壓偏高可能會導致早上持續出血。後來劉國帆情況未有改善，決定到醫院縫針。

5月30日，劉國帆於在網上發文求助，指拔掉智慧齒後，傷口大量出血，每天都要咬著棉花止血，「我不敢取下口罩和別人說話，棉球不離身，一嘴的血腥味，喝水都要小心翼翼」又試過淩晨醒來，發現口腔裡全是血液，懷疑自己的凝血功能有問題。

直至6月4日，劉國帆前往另一間醫院求診，駕車途中身體感到不適，最後被送院。經醫生檢查後發現，他智慧齒牙齦局部發黑，推測因拔牙導致細菌感染，「全身血液裡都是細菌」，更出現疑似急性白血病等病症。

其後劉國帆病情惡化，更陷入昏迷，被轉送到深切治療部搶救，惟延至6月9日上午，因腦出血併發腦疝不治。

劉國帆家人其後向涉事牙醫追究，但院方沒有給予明確答覆，直至他們向求助，涉事醫院院長和股東才露面，目前事件已交由長沙醫療糾紛人民調解委員會跟進調查。

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責任編輯：羅嘉欣