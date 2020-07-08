【港區國安法】 駐港國安公署臨時辦公室開幕　銅鑼灣維景酒店外掛上國旗及國徽

▲ 林鄭月娥（左）在典禮中致辭。（梁偉榮攝）

港區國安法生效一星期，中央駐港國安公署以銅鑼灣維景酒店作為臨時基地，大樓於今日（8日）上午啟用。早上6時許，行政長官林鄭月娥、財政司司長陳茂波、全國政協副主席梁振英、全國人大常委譚耀宗、警務署署長鄧炳強等人，陸續抵達維景酒店。

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酒店外設有多排巨型水馬，多名軍裝警員亦在場戒備。被用作國安公署臨時基地的銅鑼灣維景酒店，酒店門外已經設立一個新的金屬架，再掛上中華人民共和國國徽。

▲ 前特首董建華及梁振英到場。（梁偉榮攝）

行政長官於揭牌儀式致辭指自去年6月以來，香港飽受暴力衝擊，中央從國家層面為香港特區維護國家安全立法，是再次體現了對「一國兩制」的堅持、對完善「一國兩制」制度體系的決心，也包括了對香港特區和市民的愛護。

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林鄭月娥續指《國安法》標誌着特區在國家安全方面的缺口得以有效堵塞，在防範、制止和懲治四類危害國家安全的罪行變得有法可依，為香港提供從亂到治的轉機。

▲ 銅鑼灣維景酒店外已掛上國旗及國徽。（梁偉榮攝）

她提到過去一個星期，特區政府已採取迅速行動開展相關工作，在7月3日成立了的維護國家安全委員會，承擔維護國家安全的主要責任，並在7月3日召開首次會議。執行《國安法》的警務處和律政司已相繼按法律成立專職部門，警務處國家安全處的負責人已經就職，而律政司司長也已委任首批專職檢控官。

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她續指為了能及時處理一宗涉嫌違反《國安法》的案件，指定了首批裁判官為處理國家安全案件的指定法官。因應警務處國家安全處須採取《國安法》賦予的措施，會同國安委制定了一套昨日開始生效的《實施細則》，既能達到防範、制止和懲治危害國家安全行為和活動的目的，也能同時符合《國安法》總則下對尊重和保障人權以及保護各項權利和自由的要求。

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記者：郭家穎