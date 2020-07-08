【屍殺半島】《屍殺列車》續集預售情況熱烈　姜棟元用廣東話向香港觀眾打招呼

▲ 韓國電影《屍殺半島》於本月15日港韓同步上映。

《屍殺列車》續集《屍殺半島》將於7月15日港韓同步上映。早前電影於全球185個國家或地區進行預售，截至香港時間7月7日中午12時，《屍殺半島》以32.8%預售率登上韓國電影預售榜冠軍！

韓國大量影迷更在各預售網留言：「非常期待」、「暑假必看」，更有觀看了《屍殺列車》加長版的觀眾稱，最後的加長片段令人重拾4年前《屍殺列車》的緊張氣氛，令人非常好奇故事發展！

《屍殺半島》講述由姜棟元飾演的退伍軍人正錫因喪屍病毒蔓延被迫流亡，最後來到香港開展難民生活。

【屍殺半島】劇情比《屍殺列車》更黑暗刺激 姜棟元騷麒麟臂打喪屍

▲ 《屍殺半島》男主角姜棟元錄片段以廣東話向香港觀眾打招呼，十分有誠意。

姜棟元亦非常有誠意為香港觀眾錄片段，並大曬廣東話與打招呼：「我感到好榮幸！《屍殺半島》承接《屍殺列車》生還者逃難到釜山的4年後，喺死城下的人同喪屍展開的生死決鬥！我相信香港嘅觀眾一定一定會鍾意呢套電影！」

他更表示《屍殺半島》動作場面極具速度感，更有一流的視覺效果：「喺戲院睇記住坐穩啊！」

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