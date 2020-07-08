【新冠肺炎】消息：本港至今已有10間中小學涉疫情　個別學校已即時宣布停課

▲ 本港至今已有10間中小學涉第三波爆發。

本港昨日（8日）新增9宗新冠病毒本地確診個案，政府亦將於下周宣佈收緊已放寬防疫措施。其中有多間學校懷疑有教職員、學生和家長確診或成緊密接觸者，因應情況，個別學校已即時宣佈停課。

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此外，保良局林文燦英文小學昨晚（7日）發通告，指校內一學生母親初步確診，其父親則仍等待檢測，而學生正在家等候當局檢測。為安全起見，學校將於今日停課一天以全面消毒。

連同以上個案，本港至今已10間中小學出現確診者或緊密接觸者，當中包括土瓜灣保良局林文燦英文小學、拔萃男書院及其附屬小學、優才（楊殷有娣）書院旺角校舍、培基小學、東華三院馮黃鳳亭中學、沙田崇真學校、鳳溪創新小學、光明英來學校、油麻地天主教小學（海泓道），天佑小學，以上部分學校現已宣佈停課。

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除了中小學外，香港演藝學院昨天（7日）亦發表聲明指有一名學生確診，該學生自6月17日起未有返回學院，但為了全體職員及學生的健康和安全，學院決定關閉校園，並要求所有學生和職員離開。

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責任編輯：郭家穎