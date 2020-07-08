【飲食速報】聖安娜推3D造型榴槤蛋糕　馬來西亞直送頂級D24榴槤製作

▲ 聖安娜的頂級D24榴槤飄香盛宴蛋糕，十分神似，榴槤迷一定喜歡。(餅店提供)

炎炎夏日，是果王榴槤的當造期。聖安娜餅屋推出頂級D24榴槤飄香盛宴蛋糕，用上從馬來西亞直送的時令頂級D24榴槤製作，榴槤肉佔整個蛋糕的1/4，配上其3D立體造型，榴槤控一定不要錯過。

D24榴槤是10大受歡迎榴槤之一，其肉質柔軟綿密，口味甜而不膩，層次感豐富。這款D24榴槤飄香盛宴蛋糕，以3D開邊榴槤的造型登場，餅面兩大顆去核D24榴槤肉，以朱古力做的外殼包裹，泛著誘人金光，夾雜絲絲縷縷的果肉纖維，視覺與味蕾均有雙重享受。

▲ 內層有厚厚的榴槤果肉，以及海綿蛋糕，入口啖啖果肉，十分滿足。（餅店提供）

蛋糕以特製綠色忌廉模仿榴槤釘作面飾，每一個都是師傳的手製，很考工夫。內裡兩層厚厚的D24香濃榴槤果肉夾心配上特製忌廉，口感幼滑，入口即溶，中間夾著鬆軟的海綿蛋糕，將榴槤美味極緻提升。

價錢：328元、會員價278.8元，蛋糕約重1.3磅。

其他之選：2款迷你榴槤蛋糕

如果想淺嘗的話，可選聖安娜餅屋其他兩款榴槤迷你蛋糕，包括D24榴槤金裝迷你蛋糕（178元/0.7磅），同樣以啖啖榴槤果肉作賣點，還夾雜朱古力脆夾層，入口滿有層次感。

▲ 賣相精緻的D24榴槤金裝迷你蛋糕。（餅店提供）

另一款D24榴槤千層蛋糕（32元/件，優惠價58元/2件），則由香滑鮮忌廉與多層超薄班戟皮交疊組成，口感豐富，每一口都充滿濃重的榴槤香。

▲ 細細件的D24榴槤千層蛋糕，淺嘗最佳。（餅店提供）

查詢：2991 6677

記者：楊樂天