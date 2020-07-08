【限時優惠】文華東方酒店推港人住宿+餐飲+娛樂優惠低至5折　60分鐘護理療程再送30分鐘按摩【附網店連結】

▲ 香港文華東方酒店推出「限時優惠」低至5折！（圖片由酒店提供）

早前半島酒店及四季酒店都推出網店限時優惠，香港文華東方酒店即將推出一系列的「限時優惠」，包括住宿、餐飲及娛樂優惠，低至5折！

香港文華東方酒店將於2020年7月13日至26日在其網上商店首次推出「限時優惠」，內容包括豪華住宿、香檳下午茶、精選晚餐套餐、面部療程、身體按摩及男士美容護理等，優惠低至5折。

住宿優惠

5折優惠入住不同的房形，住宿期間更可以8折優惠於快船廊或Café Causette享用早餐或晚餐和水療療程，以及免費體驗酒店歷史導賞遊。每房可容納最多兩位十二歲或以下之小童，而每位小童均可免費享用兒童餐單。

城市景觀客房 （原價HK$3,960；優惠價HK$1,980）

海景客房（原價HK$4,510；優惠價HK$2,255）

海景套房（原價HK$10,780；優惠價HK$5,390）

餐飲優惠

75折優惠於快船廊或Café Causette享用雙人香檳下午茶 （原價HK$1,183；優惠價HK$915）

7折優惠於Café Causette享用雙人三道菜晚餐套餐連葡萄酒每人乙杯 （原價HK$1,315；優惠價HK$921）

75折優惠於快船廊享用雙人週末自助早餐 （原價HK$743；優惠價HK$558）

85折優惠於文華餅店選購一磅裝1963藍莓文華芝士餅 （原價HK$492；優惠價HK$426）

水療優惠

於文華水療中心體驗60分鐘五行護理療程，可免費獲贈30分鐘背部、頸部及肩膊按摩 （原價HK$1,870；優惠價HK$1,535）

於文華水療中心體驗60分鐘身體按摩療程，可免費獲贈30分鐘升級體驗 （原價HK$1,870；優惠價HK$1,535）

75折優惠於文華理髮店體驗尊尚男士美容護理，當中包括理髮、濕刮修面和手部護理 （原價港幣1,320；優惠價HK$990）

於文華髮廊體驗Guinot Liftosome面部護理，可免費獲贈45分鐘文華手部護理 （原價HK$1,859；優惠價HK$1,430）

酒店表示所有「限時優惠」只於酒店官方網上商店發售，且需視乎供應情況而定。已選購之優惠必須於2020年9月30日或之前兌換及使用。所有優惠只適用於香港居民，賓客使用已選購之優惠時需出示有效香港身分證以茲證明。

購買「限時優惠」項目，請【按此】

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責任編輯：王芷瑩