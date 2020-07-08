【新冠肺炎】許樹昌稱若不明個案再升　或需停課及收緊限聚令

▲ 許樹昌指，若源頭不明個案數量繼續增加，應收緊限聚令。（資料圖片）

本地昨日（7日）新增14宗確診個案中，9宗為本地個案。政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示， 若社區有更多不明來歷個案數目出現，而有更多學童受影響，或需停課。

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許樹昌今（8日）早接受電台訪問時指， 近期有隱形傳播鏈進入社區，包括早前有海員及機師於返港後確診，相信是免檢疫人士將病毒帶入社區。他表示，從高風險地區回港的人士需留口水樣本比較「穩陣」，至於被問到是否豁免人士措施有漏洞，他認為應向前看，不要「睇返轉頭」。

他同意本港正爆發的第三波疫情，認為當局目前最重要是找出患者的密切接觸者，作隔離檢疫。對於昨日有多間學校的師生或其親友染疫，他指，若社區有更多不明來歷個案數目再上升，又或更多學童受影響，或有需要停課。

如果社區更加多不明來歷個案數目上升，又或者有更加多學童受影響，或有需要停課。

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他又提到， 控制室內人數是重要的，而酒樓等食肆近期的人流較多，如果源頭不明個案數量增加，或需討論限制食肆6至8人一桌，而容量為50至80人之間。他稱，可留意未來數天情況再決定何時執行，但他提到至今社區至少有5個不明源頭，其個人認為盡早執行相關措施較好，目標是要截斷社區傳播鏈。

至於安老院舍出現確診個案， 許樹昌指，如長者感染新型肺炎，死亡率可以很高，本港一月起已不准探訪 院舍 ，惟最近的措施已放寬，不排除今次是由探訪人士或員工將病毒帶入院舍，目前應盡快為受影響長者抽取樣本檢測。

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記者：郭詩詩