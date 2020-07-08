【BB大晒】陳山聰拍《超能使者》瘋狂睇囝囝相　詩詠展鵬為新手爸爸窩心做一事【有片】

▲ 陳山聰話題離不開仔仔Jaco。

日前（7月5日）陳山聰在個人社交媒體分享太太Apple（何麗萍）誕下兒子Jaco，陳山聰在拍攝新劇《超能使者》期間難掩榮升新手爸爸的喜悅，一有空閒時間便會問太太Jaco的最新情況，拍檔唐詩詠陳展鵬更為了陳山聰有更多親子時間，願意為山聰挨義氣頂更。

▲ 陳山聰榮升爸爸。（取自陳山聰IG）

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分享Jaco照片

陳山聰、唐詩詠和陳展鵬為新劇《超能使者》拍外景時，陳山聰忍不住向拍檔唐詩詠分享當新手爸爸的喜悅，唐詩詠看著照片稱讚BB「好得意」。

唐詩詠接受《東張西望》主持訪問時表示：「我們輪流的，上套是他（陳展鵬），今次就是山聰生，也希望他能陪著BB，所以幫他頂『兩下』，沒所謂的，他只要付錢便可。」

▲ 唐詩詠讚山聰兒子「好得意」。（《東張西望》截圖）

主持問到唐詩詠是不是預告下一套到自己有喜時，唐詩詠的回答非常機智：「我們還有Grace（陳凱琳）。」

同為人父的陳展鵬對Jaco也是讚不絕口：「我看到他小朋友真的很『靚仔』，很像他，很多笑容。」

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靠太太更新Jaco動態

對於普羅大眾的祝福，陳山聰表示「多謝大家。」主持人問及新手爸爸會否不捨得兒子時，陳山聰回應：「當然有不捨得出門，我出門時他準備大喊要奶，於是我揉囝囝的心口，告訴他不要吵，爸爸要出去工作，等一下乖乖地吃奶。」

▲ 讚山聰經常看兒子照片。（《東張西望》截圖）

陳山聰補充：「真的會（不捨得），其實前兩天我開廠到天亮，要靠太太在醫院傳照片、影片給我，一有空閒時間便問她BB有沒有新動態，有沒有吃飽，很捨不得。」

而剛生產的Apple情況亦非常穩定：「太太情況很穩定，加上有陪月陪在她身邊。她現在體現母愛的偉大，因為我們選擇餵母乳，所以她現在很像牛，在家泵奶。」

陳山聰日前已為兒子Jabo開設IG帳戶，主力放囝囝的可愛相，盡展父愛。

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