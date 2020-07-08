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【Häagen-Dazs新口味】Häagen-Dazs日本直送2款夏日限定新品　限量發售薄荷碎朱古力及焦糖雪糕$39／杯

精明消費 11:53 2020/07/08

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

Häagen-Dazs推出日本直送期間限定新口味！（圖片由Häagen-Dazs提供）

Häagen-Dazs™繼推出新口味哈密瓜及芒果雪糕後，近日推出兩款日本直送的盛夏限定新品－－全新薄荷碎朱古力雪糕及焦糖口味雪糕迷你杯，為大家在炎熱盛夏消消暑！

薄荷碎朱古力雪糕迷你杯

Häagen-Dazs™全新日本直送薄荷碎朱古力雪糕迷你杯（圖片由Häagen-Dazs提供）

全新薄荷碎朱古力雪糕迷你杯以薄荷及牛奶製作雪糕，帶來冰涼透心的感覺。雪糕灑上香脆碎黑朱古力粒，揉合奶香濃郁的雪糕，口感豐富。

銷售日期及銷售點：2020年7月6日起（7-11便利店）2020年7月15日起（日資超市）

極致濃厚焦糖雪糕迷你杯

Häagen-Dazs™全新日本直送極致濃厚焦糖雪糕迷你杯（圖片由Häagen-Dazs提供）

新口味的焦糖雪糕有別於平時熱賣的經典焦糖雪糕，新口味以奶油糖製作濃郁焦糖，再融入牛奶，打造極致濃厚焦糖雪糕迷你杯。雪糕更加入帶鹽味的焦糖醬，淡淡鹽香與牛奶互相配合，令整體味道甜而不膩。

銷售日期及銷售點：2020年7月6日起

兩款全新期間限定Häagen-Dazs™迷你雪糕杯售價為HK$39，已於7月6日起上市並限量發售，新口味難以抗拒，今個夏日一於「食完先減」！

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責任編輯：王芷瑩

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