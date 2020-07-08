被指欠律政司逾156萬訟費　郭卓堅缺席聆訊被頒令破產

▲ （經濟日報資料圖片）

經常就社會政策提出司法覆核的長洲居民郭卓堅，早前因拖欠律政司訟費逾156萬，而遭律政司呈請破產，案件今（8日）於高等法院提訊時。郭未有到庭應訊，律政司一方確認沒有收到郭的任何還款，法官遂正式頒令郭破產。

根據郭卓堅早前提供的文件顯示，律政司指截至今年5月6日，郭卓堅未有支付訟費共逾156萬，另需計算每日利息。

有關訟費所涉司法覆核案件包括郭於2016年，就鉛水事件要求房屋及運輸局局長及水務署署長依法監管所有樓宇食水喉的安裝等。翌年，郭質疑前特首梁振英宣誓有效性而入稟提出申請，並就警方組織會員大會聲援七警入稟，要求法庭裁定有關活動屬公眾集會。郭均被裁定敗訴，須向答辯人支付訟費。

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記者：楊詠渝