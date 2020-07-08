【癌症治療】富衛香港X養和醫療集團　推出癌症個案及復康規劃諮詢服務

▲ （左起）富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅、富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅、養和醫療集團行政總裁兼養和醫院院長李維達醫生及養和醫療集團首席醫療總監兼養和醫院副院長陳煥堂醫生，宣布推出創新癌症個案及復康規劃諮詢服務。

富衛香港今日（8日）宣布與養和醫療集團合作推出創新癌症個案及復康規劃諮詢服務，涵蓋免費第二醫療評估服務、個人化個案規劃諮詢及為患者提供度身訂造復康計劃建議等。

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富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅指出，本港癌症個案數字日趨上升及治療費用高昂，市民購買醫療及危疾保險計劃時，癌症保障是主要考量之一，港人對癌症保障有殷切需求，須增強對患癌客戶的醫護支援及復康服務。

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養和醫療集團行政總裁兼養和醫院院長李維達指表示特設「養和癌症中心」，有關中心為患者提供全面一站式癌症醫療服務，令患者得到更好的護理體驗，這次與富衛合作為癌症患者提供癌症第二醫療評估服務及復康規劃諮詢服務。

有關諮詢服務包括免費第二醫療評估服務，由養和癌症中心醫生提供第二醫療評估服務，包括評估檢查報告﹑個人化治療建議及治療費用預算，為患者日後治療提供專業醫療意見。其次是個人化個案規劃諮詢，包括由養和物理醫學及復康科部醫生為癌症患者訂立個人化的復康規劃諮詢，以及度身訂造復康計劃建議，有營養師、物理治療師及臨床心理學家等組成的復康團隊，全面評估每位癌症康復者的身心需要。

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責任編輯：羅嘉欣