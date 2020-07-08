德望學校中二生考察中環市集開專題展　構思活化方案傳承本地文化與人情味

▲ 展覽放有中環街市大型裝置，每一格仔都是學生按街市印象，加入想像重塑。(受訪者提供)

香港舊市集買少見少，德望學校(中學部)的中二學生，現於中環中心舉行"ENLIVENING"活化設計展覽，以不同裝置、模型、海報、手機應用程式等方式，向公眾展示同學們天馬行空的想法，表達她們對中環街市、嘉咸市集及永和雜貨店的研究，展覽充滿保育意味，並貫徹到學生融滙貫通STEAM知識，讓懷舊和新一代想法融合，展期到下周四，歡迎公眾參觀。

▲ 展場空間闊落，周末遊逛相當不俗。(受訪者提供)

學校的專題研習老師關樂生說，展品全部由中二同學親力親為設計，揉合了在專題研習、地理、電腦、視覺藝術、STEAM等不同科目所學到的知識與技能，讓遊人透視展品內的機械裝置，亦可以慢慢欣賞精緻的手工作品。關樂生謂：

因中環街市是三級歷史建築，故他們因應展館文化，特製出窗和仿製外牆，放在展區入口，讓遊人感受歷史建築的現代流線風格和簡單幾何圖形設計。 當欣賞完展覽之後，遊人可以即時實地探索中環街市、嘉咸市集及永和號，感受時代的變遷，同時細味一直傳承至今的本地文化與人情味。

而大型模型區，放置了由全級學生設計的30個活化場景，展示同學對活化歷史建築與街區的創意想法。例如他們以1970年的香港為主題，把中環街市活化成傳統文化體驗館，重現舊香港特色，讓大眾可以穿上旗袍於大街小巷遊走。

中庭設置木製摩天輪，飽覽商業中心的繁華；並設有防災展覽館體驗，供大家感受地震與海潚的威力，學習防災知識。

▲ 學校仿製街市建築的現代流線風格，放在展館入口。(受訪者提供)

▲ 防災展覽館體驗，供孩子感受地震與海潚的威力。(受訪者提供)

培養解難能力

由鄧思珩、何柏妍、謝穎甜、羅琬晴和楊芷晴設計的「嘉咸街市場」的模型，是針對考察市集不方便長者上斜坡，而構思運輸帶系統模型，同學起初是用瓶蓋和摩打組成電梯，但輸送帶並不能成功轉動，亦很容易掉下，她們堅持改良電梯成可轉動的，故不斷地嘗試、討論和改良設計，並使用不同物料丶大小的摩打組裝。

我們希望透過製作嘉咸街市場的模型，生動地反映出本地露天街市的環境。這次研習十分有意義，不但能夠加深我們對中環的認識，透過實地考察，發掘出市民每日面對的問題。

體驗傳統文化 融會貫通知識

其中一組同學伍穗怡、關明慧、畢愷桐、高靖雅和林苑淇選擇以手機程式，海報和模型去展示想法，配合旗袍店的裝潢，讓遊人以手機程式一邊體驗傳統服飾，一邊跟隨建議路線和景點介紹在中環遊走。

她們謂，展品模型擺放位置比較暗，難以看清模型細節，所以她們裝上燈飾，使模型更明亮。

這次研習是一個十分難得的機會讓我們去了解中國和香港的文化。在創作和構思的過程中，我們深深地被1970年香港古色古香並極具英倫風格的建築特色吸引。

▲ 學生設計手機程式，提供實境及模擬路綫，讓遊人現場參觀旗袍文化。(受訪者提供)

「ENLIVENING活化社區設計展覽」

展期：即日起至7月16日

地點：中環中心H6 CONET公共空間

撰文：胡麗珊