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【新冠肺炎】陳肇始：本地出現爆發屬重要警號　正檢視收緊限聚令等社交距離措施

社會 11:36 2020/07/08

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食衞局局長陳肇始形容本地已出現爆發，更屬重要警號。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情升溫，本地感染個案急增，食衞局局長陳肇始形容本地已出現爆發，更屬重要警號，當局正檢視收緊限聚令等社交距離措施，包括處所人數限制等；又稱當局已增購機器，並於兒童醫院設立新實驗室，預料幾星期內每日可提供額外2400個檢測，相信本月下旬檢測數目可達至7500個。

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食衞局局長陳肇始今早接受港台《千禧年代》電話訪問時稱，本港現時可說是一個爆發，外國亦因疫情回穩，放寬社交距離措施後再現確診個案；惟本港短時間出現最少5宗本地感染個案屬重要警號，且找不到源頭，令人擔心，有需要盡快追蹤，當局會於確診患者的工作與居住地點等，向市民派發大量樣本瓶。

被問及為何不立即收緊社交距離措施，陳肇始稱當局正檢視收緊限聚令等社交距離措施，包括處所的人數限制等，又稱發現很多市民於餐廳進食後未有戴回口罩，將首先考慮相關措施，並會盡快公布，當局近日亦發信提醒餐廳及加強巡查。

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她又不認同口岸措施鬆懈，直言已多次指出外地疫情嚴峻，口岸不會沒有風險，要考慮如何減至最低；由機場抵港人士全部需等待測試結果為陰性才可離開，而早前獲豁免人士今日起亦要做測試，不再只是醫學監察。

陳肇始強調，當局已增購機器，連同兒童醫院新設立新實驗室，預料幾星期內每日可提供額外2400個檢測，相信本月下旬檢測數目更可達至7500個；並撥款予港大及中大醫學院購置檢測儀器，下月可額外提供每日約1400個檢測。

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責任編輯：陳正怡

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