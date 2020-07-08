【鼠疫】內蒙古1人確診鼠疫15名密切接觸者隔離　潛伏期可達6日死亡率為30至60%

▲ 內蒙古有1人確診鼠疫，15名密切接觸者遭隔離。

新冠肺炎疫情全球大流行外，內蒙古又爆出有鼠疫，巴彥淖爾市周日（5日）有1人感染鼠疫，確診為腺鼠疫，現於當地醫院隔離治療，情況穩定。內蒙古自治區衛生健康委昨日（7日）表示，目前已發現3個鼠疫疫點，15名密切接觸者均隔離觀察。

內蒙古衛生健康委於7月5日接報，巴彥淖爾市鳥拉特中旗一名腺鼠疫患者出現發熱症狀，右側大腿腹股溝可觸及腫大淋巴結且有壓痛。翌日，患者體溫、脈搏、血壓、呼吸、心率均正常，飲食、精神、睡眠質素好轉，情況穩定。至今，當局未發現因草原旅遊而感染或傳播鼠疫的情況。

同時，當局呼籲民眾：不私自捕獵疫源動物、不剝食疫源動物、不私自攜帶疫源動物及其產品出疫區；發現病（死）旱獺及其他動物要報告、發現疑似鼠疫病人要報告、發現不明原因的高熱病人和急死病人要報告。

鼠疫於14世紀曾奪去約1億人的性命。世界衛生組織發言人Margaret Harris表示，腺鼠疫一直都在，目前並不認為是高風險的，但正密切監察情況。世衛又指，腺鼠疫常見傳播方式是透過跳蚤叮咬、或直接接觸受感染小動物的內臟時傳染人類，但人與人之不易於傳播。

衛生署：腺鼠疫病死率為30至60%

據本港衛生署資料，鼠疫是一種可感染齧齒動物、一些動物和人類的傳染病。它由鼠疫耶爾森桿菌所引致。鼠疫感染主要有三種：腺鼠疫、肺鼠疫和敗血性鼠疫。人類感染鼠疫是嚴重疾病，腺鼠疫病死率為30至60%，如沒有接受治療，肺鼠疫向來是致命的。

傳播途徑

鼠疫是由受感染動物（主要是齧齒動物）身上的帶菌跳蚤經叮咬而傳播。人類的皮膚若有傷口，而與帶菌動物的體液或組織接觸，或吸入患者的飛沫，亦可感染到鼠疫。

腺鼠疫：通常不會在人與人之間直接傳播，除了接觸受感染者淋巴結的膿液。

肺鼠疫：傳染性極高，可透過吸入患者的飛沫於人與人之間傳播。

潛伏期

腺鼠疫：一般為2至6天

肺鼠疫：一般為1至4天

病徵

腺鼠疫：患者會出現突發的病徵包括頭痛、發冷、發燒、疲倦以及受影響的淋巴結腫脹和疼痛。此脹大的淋巴結稱為「淋巴結炎」。這是最常見的鼠疫類型。

敗血性鼠疫：當鼠疫桿菌侵入血液時，病情便發展成為敗血性鼠疫。透過血液，感染可蔓延到身體其他器官，引致嚴重併發症。

肺鼠疫：患者會發冷、發燒、頭痛、全身疼痛、虛弱、胸口翳悶、咳出帶血的痰、呼吸困難；如不及早接受治理，病人可能很快便會死亡。患上這種最嚴重的類型的病人，具極高度的傳染性。

其他傳染病報道，請看：

【新傳染病】台灣現人畜共通「坦布蘇病毒」 專家：被病毒蚊叮咬或會受傳染

【不明疫症】尼日利亞爆神秘傳染病逾百人受感染 15名死者48小時內身亡

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣