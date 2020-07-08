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【酒店優惠】馬哥孛羅家庭住宿優惠每晚850元起　送400元海港城時代廣場購物禮券【內附詳情】

休閒 12:22 2020/07/08

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

馬哥孛羅香港酒店和港威酒店推出家庭住宿優惠，每晚房價850元起即可暢玩多項親子活動，並獲贈商場購物禮券。

香港本地多間酒店接連推出Staycation優惠。馬哥孛羅香港酒店與港威酒店推出夏日家庭住宿計劃，即日起至8月31日期間預訂「Piccolo童夢繽紛」及「營接仲夏」住宿計劃，並於7月11日至8月31日入住，即可參加親子活動並獲贈商場購物禮券。

馬哥孛羅香港酒店「Piccolo童夢繽紛」住宿計劃

住宿計劃每晚房價1,150港元起，並提供一連串老少皆宜的精彩活動，讓賓客樂而忘返。活動包括：

  • 每日豐盛自助早餐（每房最多2位成人及2位小童享用）
  • 小童獲贈Piccolo兒童俱樂部迎賓禮物
  • 免費使用Piccolo兒童俱樂部，設施及活動包括遊戲區暢玩Switch遊戲機、兒童電影、扭氣球、說故事、填色、摺紙工作坊及桌上遊戲、 小童遊戲墊、經典麻雀耍樂等
  • 化身成海盜家庭於主題房間拍攝家庭照
  • 酒店泳池備有多款色彩繽紛的大型水泡浮床
  • 家庭早操樂（逢星期日早上）
  • 每次入住可獲贈美國冒險樂園遊戲代幣100枚
  • 免費獲贈價值港幣100元之海港城購物優惠券2張
  • 免費獲贈價值港幣50元之時代廣場購物優惠券4張

小朋友可暢玩多項酒店設施。（相片：馬哥孛羅酒店提供）

房套化身成海盜家庭於主題房間供一家大小拍攝家庭照。（相片：馬哥孛羅酒店提供）

港威酒店「營」接仲夏住宿計劃

住宿計劃每晚房價850港元起，親子可體驗一連串夏日樂趣，齊齊動動腦筋拆解小小尋寶遊戲，開心又滿足。活動包括：

  • 特色兒童帳幕
  • 小童可獲贈Piccolo兒童俱樂部迎賓禮物
  • 客房內小型尋寶遊戲及驚喜小禮物
  • 每次入住可於客房內享用降溫消暑的美味雪糕新地
  • 家庭早操樂（逢星期日早上）
  • 每次入住可獲贈美國冒險樂園遊戲代幣100枚
  • 免費獲贈價值港幣100元之海港城購物優惠券2張
  • 免費獲贈價值港幣50元之時代廣場購物優惠券4張
  • 酒店泳池備有多款色彩繽紛的大型水泡浮床
  • 保證客房升級至下一級別

酒店泳池備有多款色彩繽紛的大型水泡浮床。（相片：馬哥孛羅酒店提供）

每次入住可於客房內享用降溫消暑的美味雪糕新地。（相片：馬哥孛羅酒店提供）

馬哥孛羅酒店

查詢：2113 0088，訂房可按此連結

記者：陸明敏

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