【酒店優惠】馬哥孛羅家庭住宿優惠每晚850元起　送400元海港城時代廣場購物禮券【內附詳情】

▲ 馬哥孛羅香港酒店和港威酒店推出家庭住宿優惠，每晚房價850元起即可暢玩多項親子活動，並獲贈商場購物禮券。

香港本地多間酒店接連推出Staycation優惠。馬哥孛羅香港酒店與港威酒店推出夏日家庭住宿計劃，即日起至8月31日期間預訂「Piccolo童夢繽紛」及「營接仲夏」住宿計劃，並於7月11日至8月31日入住，即可參加親子活動並獲贈商場購物禮券。

馬哥孛羅香港酒店「Piccolo童夢繽紛」住宿計劃

住宿計劃每晚房價1,150港元起，並提供一連串老少皆宜的精彩活動，讓賓客樂而忘返。活動包括：

每日豐盛自助早餐（每房最多2位成人及2位小童享用）

小童獲贈Piccolo兒童俱樂部迎賓禮物

免費使用Piccolo兒童俱樂部，設施及活動包括遊戲區暢玩Switch遊戲機、兒童電影、扭氣球、說故事、填色、摺紙工作坊及桌上遊戲、 小童遊戲墊、經典麻雀耍樂等

化身成海盜家庭於主題房間拍攝家庭照

酒店泳池備有多款色彩繽紛的大型水泡浮床

家庭早操樂（逢星期日早上）

每次入住可獲贈美國冒險樂園遊戲代幣100枚

免費獲贈價值港幣100元之海港城購物優惠券2張

免費獲贈價值港幣50元之時代廣場購物優惠券4張

▲ 小朋友可暢玩多項酒店設施。（相片：馬哥孛羅酒店提供）

▲ 房套化身成海盜家庭於主題房間供一家大小拍攝家庭照。（相片：馬哥孛羅酒店提供）

港威酒店「營」接仲夏住宿計劃

住宿計劃每晚房價850港元起，親子可體驗一連串夏日樂趣，齊齊動動腦筋拆解小小尋寶遊戲，開心又滿足。活動包括：

特色兒童帳幕

小童可獲贈Piccolo兒童俱樂部迎賓禮物

客房內小型尋寶遊戲及驚喜小禮物

每次入住可於客房內享用降溫消暑的美味雪糕新地

家庭早操樂（逢星期日早上）

每次入住可獲贈美國冒險樂園遊戲代幣100枚

免費獲贈價值港幣100元之海港城購物優惠券2張

免費獲贈價值港幣50元之時代廣場購物優惠券4張

酒店泳池備有多款色彩繽紛的大型水泡浮床

保證客房升級至下一級別

▲ 酒店泳池備有多款色彩繽紛的大型水泡浮床。（相片：馬哥孛羅酒店提供）

▲ 每次入住可於客房內享用降溫消暑的美味雪糕新地。（相片：馬哥孛羅酒店提供）

馬哥孛羅酒店

查詢：2113 0088，訂房可按此連結。

記者：陸明敏