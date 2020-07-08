【新冠肺炎】伯伯疑戴防疫手環到天水圍餐廳　食客通知店員後被趕走：要對社會負責

▲ 有網民在天水圍一間餐廳見到，一對年紀較大的男女在鄰桌用膳，其中男子疑似佩戴著防疫電子手環。

新冠肺炎疫情恐再在社區蔓延，然而，有部分人入境返港後，依然未有遵守14天強制家居檢疫，引來公憤。有網民最近爆料，在天水圍一間餐廳，見到一對年紀較大的男女在鄰桌用膳，其中男子疑似佩戴著防疫電子手環，目擊網民於是通知店員，該對男女其後被趕走。

據Facebook群組「天水圍友」，有網民昨日發帖稱，自己在天水圍一間餐廳食午膳期間，見到鄰桌有一對年齡較大的男女在進餐。男子手上戴著疑似防疫電子手環，兩人身旁放有大型行李箱和背囊，當網民留意到他們的時候，他們已差不多用膳完畢。

目擊網民其後通知店內收銀員，該對男女隨即被趕走。目擊者事後在網上分享事件經過，並呼籲「有陣時要對社會富（負）下責任」。不少網民留言抨擊該對男女行為自私：「自私鬼」、「隔離人士係唔可以自己買外賣，更何況堂食」、「個杯要洗乾淨D，唔好隨便過水就算」。

【無品大媽】大媽港鐵車廂口罩戴頭頂 霸位晾腳鞋底緊貼鄰座乘客

特首：違反隔離令最多可監禁半年

政府早前已呼籲市民可透過政府提供的不同平台，舉報違反強制檢疫令人士，包括各區的警署報案室電話、1823熱線以及網上電子報案中心，對於網上流傳向衞生署熱線2125 1122提供違反檢疫令的資料，強調熱線其實是供受檢疫人士求助之用，不應用作舉報違反檢疫令。

特首林鄭月娥亦多次提醒，若任何人違反隔離令剪斷手帶、外出用餐等，必須送入隔離營接受隔離，而違例者亦可能負上刑事責任，最多可監禁半年。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http//bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http//bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣