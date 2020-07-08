警方以傷人罪扣查兩名男子　涉因工作糾紛於本月6日襲擊龍門冰室廚師

▲ 龍門冰室有職員於本月6日遇襲。（資料圖片）

龍門冰室於國安法立法前夕宣佈退出「黃色經濟圈」，惟退出後不足一周，即有職員於本月6日遇襲，外界多猜測事件與政見有關，惟警方今日（8日）會見傳媒指經調查後發現遇襲事件因工作糾紛而起。

【港區國安法】龍門冰室宣布退出「黃色經濟圈」

遇襲事件當日（6日），一名42歲姓黃廚師於龍門冰室尖沙咀分店開舖時，突遭到兩人施襲，身體多處受傷，地下遺下大量玻璃碎及血污，受傷廚師及後由救護車送往伊利沙伯醫院治理。龍門冰室負責人張俊傑其後於社交網站上發帖指「你要搞就搞我！唔好搞我啲人！」，令外界多猜測事件與政見有關。

警方今日（8日）會見傳媒指經調查後，發現事件因工作糾紛而起，並分別於7月6日及7日晚於西九龍及新界地區拘捕兩名中國藉男子，兩名被捕人分別為24及27歲 ，二人互相認識，該名27歲被捕人士為龍門冰室前員工，已於上周離職。警方以傷人罪扣查二人。

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記者：郭家穎