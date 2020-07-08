【小王子Cafe】小王子主題下午茶+晚餐+限定商品登場　食盡人生五味重現沙漠墜機經典情節【附地址詳情】

▲ 小王子主題下午茶及晚餐登場！（相片由餐廳提供）

召喚小王子粉絲！位於尖沙咀及堅尼地城的Cafe「CURATOR」及「LEX COFFEE」近日聯乘法國童話《Le Petit Prince小王子》推出主題下午茶及晚餐，大家一邊品嚐美食，一邊回味《Le Petit Prince小王子》的哲理，猶如去一趟文藝旅行！

今次為期兩個月的聯乘項目包括Life is a Journey「人生五味」下午茶，小王子晚餐，小王子外賣及限定商品。食物及擺設都呈現《Le Petit Prince小王子》的經典情節。

Life is a Journey「人生五味」下午茶 $258/ 位（二人起）

▲ Life is a Journey 「人生五味」下午茶（相片由餐廳提供）

下午茶以Life is a Journey 「人生五味」為主題，復古的行李箱盛載代表「甜酸苦辣鹹」的自製朱古力慕斯馬卡龍、新鮮士多啤梨檸檬吉士撻、招牌Tiramisu、香辣雞肉牛油果醬三文治和迷你漢堡。人生的酸甜苦辣咸透過舌尖一次過體驗，彷佛是人間煙火的詩意。

每份下午茶為二人份量，包括兩杯 Artsy Coffee或Chocolate，客人可自選小王子獨家圖案作打印，或自選圖案。此外，每份下午茶附送2張小王子獨家設計明信片，客人可馬上寫上，由餐廳代為寄出，傳情達意。

Le Petit Prince 小王子聯乘晚餐

▲ 晚餐（相片由餐廳提供）

《小王子》的作家 Antoine de Saint-Exupery曾在撒哈拉沙漠墜機、與死神擦身而過。「當時他們只有一張簡單含混的地圖、幾串葡萄、一瓶咖啡、一個橙子、一點酒和一天量的飲用水。」Antoine de Saint-Exupery 自傳體散文集《風沙星辰》

晚餐包括鮮橙核桃火箭菜沙律、濃郁南瓜湯、脆香三文魚配葡萄salsa 或慢煮雞胸肉配葡萄籽油豆蓉及煙肉、BAILEYS 甜酒法式焦糖燉蛋，將當時之特別情景呈現食客眼前。

同樣，每個晚餐都會附送獨家小王子貼紙。

Curator店舖會展示《Le Petit Prince 小王子》的周邊商品，當中包括充滿藝術特色的餐具，例如骨瓷茶杯茶壺餐具、馬克杯配勺套裝及玻璃杯子套裝等等。

▲ 玻璃杯子套裝 $440（相片由餐廳提供）

詳情：

主題下午茶及晚餐供應期：即日起至8月31日

主題下午茶供應時間：星期一至日下午3時至6時

主題下午茶價錢：$258／位（每個下午茶餐為二人份量，包括artsy咖啡乙杯）

主題晚餐價錢：CURATOR $338 (3道菜）／位、LEX COFFEE $368 (4道菜)／位 （包括套餐飲品／加$50 artsy咖啡乙杯)

CURATOR by LEX Café

地址：尖沙咀梳士巴利道 18 號 Victoria Dockside K11 MUSEA B113C 號舖

電話：2117 1066

LEX Coffee

地址： 堅尼地城卑路乍街100號

電話： 2149 9633

以上價格另設加一服務費。

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責任編輯：王芷瑩