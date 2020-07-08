【新冠肺炎】本港疫症反彈爆第三波　何栢良分析本港或出現G614基因變異病毒

▲ 何栢良指茶餐廳群組不排除已出現第四代傳播。

新冠肺炎疫情肆虐全球，本港疫情再爆第三波，國際科學期刊《細胞》（Cell）早前刊登一份最新研究指，變種的新冠病毒已經從歐洲傳播到美國，而且變種新冠病毒的傳染力也加強了3至9倍，本港疫情再反彈，專家分析認為部分獲豁免強制檢疫的返港人士或成隱形傳播者，在本港的新型冠狀病毒是否也出現變種情況呢?

▲ 昨日新增9宗本地個案中，超過一半屬於不明源頭，有中學的學生及家長中招，學校加緊消毒清潔。（資料圖片）

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首先有關研究由英美多個科研機構聯合發布，研究從歐洲和美國的病患採集病毒並進行基因排序，再比對已公開的疫情早期病毒株D614基因排序，結果發現病毒已經變種，並命名為G614。

研究指原本2月在歐洲流行病毒株為G614，一個月後大肆蔓延到北美、大洋洲、亞洲，取代部分原本地區的D614，成為為普遍傳播的病毒株，顯示G614有機會比D614更具生存優勢。

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港大感染及傳染病中心總監何栢良早前已分析有關研究，他表示基因變異久不久就會發生， 而變異不一定會增加其傳染性、病毒的殺傷力或其他特質，不過何教授分析涉及來自世界各地，當中包括香港超過28,000個病毒基因，4月開始有G614基因變異的病毒， 而且越來越多，在多個地方尤其歐美成為主流。

▲ 何栢良指出全世界在3月開始都愈來愈多新型冠狀病毒或者是G614變種病毒。（資料圖片）

他表示G614在病人上呼吸道的病毒數量較D614高，而且繁殖速度較D614更快，不過感染了「G614」與「D614」需要住院及入住深切治療部的患者比例則「沒有分別」，現階段未太清楚G614對疫症的影響，不過不排除香港也有此情況：

基本上全世界3月開始都越來越多新型冠狀病毒或者是G614，其實香港都是！

何栢良又指本港已有不同行業、不同地區出現確診個案，當中坪石邨「彬記粥麵美食」已涉第三代傳播，由粥麵師傅傳染食客，再由食客傳予的士司機繼而傳播其他乘客及家人，認為出現第四代傳播亦不出奇，詳情即看：https://bit.ly/2ZOBlU8

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記者：伍瑋瑋