【無性婚姻】生B後與老爺奶奶同住變「無性婚姻」　2孩港媽欲離婚：1年幾無掂過大家

▲ 有港媽表示，指與老爺奶奶同住後，沒有機會與丈夫有親密接觸變無性婚姻。

維繫婚姻是一個大難題，尤其在生育小朋友後，更容易忽略對另一半的愛。有2孩港媽在討論區發帖表示，指自己與丈夫的關係漸漸生疏，因與老爺奶奶同住，二人更加沒有機會親密接觸，大呻「有成1年幾冇掂過大家」，無性婚姻令港媽心灰意冷，產生離婚的念頭。

一名港媽在網上討論區《親子王國》以「好想同老公離婚，但係又身不由己」為題發帖，指夫婦二人關係愈來愈生疏，「對佢已經冇晒感覺，有成1年幾冇掂過大家。」港媽表示，以前每星期均會有一次親密接觸，但自從生第二胎後，丈夫卻沒有主動提出性要求，後來更因為拒絕聘請外傭，希望老爺奶奶幫忙照顧BB，於是搬來與他們同住。

與丈夫沒有機會發生親密接觸

可是，由於老爺奶奶在家的關係，港媽沒有機會與丈夫有親密接觸，她不滿丈夫一回到家就會睡覺冷落自己，令港媽非常傷心。

完全零交流，又夜返屋企，成日話返工好忙，大家好似各有各生活。

不滿與同老爺奶奶同住

港媽雖然接受丈夫要求與老爺奶奶同住的決定，其實內心非常難受，「我而家係同佢屋企人生活，並唔係同老公生活，見面極少。」更表明不想繼續與奶奶同住。

佢同返自己屋企人住當然唔覺有問題，不過我好頂唔順佢屋企人，日日都對住，係幾咁辛苦！

失去愛情港媽欲離婚

由於介意二人未能相處，港媽曾與丈夫提出問題，「冇得同佢單獨食飯行街睇戲，好耐冇2人世界」，丈夫事後曾嘗試改善問題，惟最後還是打回原形。港媽只想丈夫在放假時陪伴她多一點，「但我感覺到佢好唔想將啲時間嚟陪我，佢實搵到啲節目又去咗約朋友。」港媽認為二人已經失去愛，她不想就這樣走過下半世，

我好矛盾……想離婚，不過而家有2個仔女，又好難離到！

網民建議：訂酒店製造機會

帖文引來不少網民討論，網民紛紛同情港媽，建議港媽花點心思製造氣氛，主動提出要求，「有老人家在一定會避忌啲，但唔等於唔愛你」。又有網民提議港媽向丈夫坦白，「與老公傾下，希望聘請工人，不想與老爺奶奶同住，否則就分開。」不過，有網民建議花少少錢於周末訂酒店，嘗試過二人世界，增進感情。

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責任編輯：王明芳