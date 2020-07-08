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【殺手】龔嘉欣演喊戲有層次獲讚　Katy武打場面親身上陣：一分鐘戲要連打兩天【有片】

娛樂 12:54 2020/07/08

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龔嘉欣於《殺手》中爆喊一幕獲讚。

TVB劇《殺手》內，飾演Dark Angel易蘭的龔嘉欣造型突出外，更親身上陣演大量武打戲，即使打至遍體鱗傷也不介意，龔嘉欣可說十分專業，令人刮目相看！晚播出的《殺手》劇情，更講Dark Angel向閻王（黎耀祥飾）憶述與男友建義的愛情故事，龔嘉欣進一步展現內心戲。

劇情講Dark Angel向閻王解釋為何喜歡被困在車尾箱，原來當年建義為保護易蘭不措以一敵十，因而令她芳心暗許，認定對方是最愛。後來，Dark Angel愈說愈激動，談到痛失摯愛的經歷時，龔嘉欣施展多層次喊功，觸動觀眾內心。

【殺手】李佳芯為事業拼搏數月沒見家人　視后Ali：最易忽略最親近的人

龔嘉欣於《殺手》中爆喊。（TVB截圖）

龔嘉欣多層次演繹獲讚。（TVB截圖）

龔嘉欣拍打戲不怕辛苦

其實「Dark Angel」龔嘉欣早前接受TOPick訪問時，分享拍攝感受。

這次的拍攝有不少動作場面，親身上陣的嘉欣說：「我不扭令的，只要能夠做到便去做，除非會有生命危險，不然都會照做。我、祥哥（黎耀祥）和阿Mo（陳豪）有很多戲都是親身上陣的，真的太危險才選擇用替身。」

龔嘉欣續指：「剪出來一分鐘的戲，可能是拍了兩天，打足兩天。大家都打到受傷，但我們都很齊心去做一件事。」

她認為每次拍劇都會有所得著：「我覺得每套劇集都會為自己帶來一些收獲，會有不同的學習和感受。」

【殺手】屋邨出身視后Ali不忘本　李佳芯：為何要推翻曾經的我？

龔嘉欣是次造型十分突出。（龔嘉欣IG圖片）

龔嘉欣這次在《殺手》主要都是與視帝黎耀祥演對手戲，她說：「最開心能夠跟祥哥合作，入行至今首次與他合作，並令我明白他為何會成功。他為人很好，他不會介意去教導後輩，也會很遷就我。」

她又謂：「演戲是雙向的，需要各方面的配合，祥哥很遷就對方，他給予我很多鼓勵，令我們建立了良好的默契。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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