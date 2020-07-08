【新冠肺炎】至今10間中小學涉疫情　港媽急為子女自行停課︰學校好高危

▲ 本港至今累計有10間中小學現確診者或緊密接觸者，家長都計劃為子女自行停課。

新冠肺炎疫情有再度本地爆發跡象，自復課之後，至今已有10間中小學涉疫情，個別學校已宣布停課。家長對於應否自行停課掀起討論，認為學校已變得高危，不少育有初小孩子的家長已決定請假，認為「健康比一切緊要」，但有孩子正考試的家長卻表示一定要回校考試，否則有機會被處分。

不少家長在網上討論區和facebook群組都發帖文討論，其中在討論區《親子王國》有港媽開帖「有無中小學生家長會自己停課？」明言對學校疫情感到擔心。

有港媽留言支持自行停課，尤其K3至初小的家長，認為「太細唔敢博」，如果教學進度已完成，正進入試後活動，就無謂返學冒險，最重要是自己及家人安心。有家長已自行停課2天，揚言會繼續請假。

仔女係自己嘅，無人會俾你自己更着緊，做自己的事，自己安心就好了。

好擔心就自己決定停課，唔使同別人比較，希望選擇自己停課或繼續返學的，都不要給相反意見的人壓力，尊重各人選擇。

考試期被迫如常回校

有兒子正進入考試期的家長指出，考試要「焗住返」，沒有醫生紙缺席考試的話會被紀律處分，缺席數天更要「記過」。其他正面對考試期的家長亦同意，會照讓子女返學考試，因考試時間短，可以放早及減少轉堂時間，「試後活動就請假」。

質疑與跨境學童免檢測有關

此外，在facebook群組《Mei Foo 美孚》亦有網民討論，並懷疑疫情再爆發與跨境學童免檢測有關，但遭網民質疑，不少學校的確診者是老師或學生家人，如果是跨境學童問題，應該主要是學生確診，而且上水元朗更多跨境學童，現時中招學校以九龍區為主，故此源頭仍有待調查才能下定論。

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責任編輯︰林綺玲