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【口罩供應】BFE+PFE≥95% Shield Plus成人口罩　OK便利店發售每盒$50【內附地址】

健康 12:14 2020/07/08

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

OK便利店售Shield Plus成人口罩

近日本地確診個案急增，市民仍然不可鬆懈要配戴口罩防疫。OK便利店今日(7月8日)下午2時在100間分店開售成人口罩，每盒50元20個。

OK便利店於fb表示，即日 (7月8日) 下午2時於指定100間香港OK便利店開始發售Shield Plus 成人口罩20片裝。每人每日限購1盒，每盒 $50 。數量有限 ，售完即止。

Shield Plus 成人口罩20片裝產品規格：

  • 香港製造
  • BFE細菌過濾效率 ≥95%
  • PFE微粒子過濾效率 ≥95%
  • 有效過濾95%或以上細菌及微粒，有效阻擋飛沬。
  • 3層過濾設計，貼面剪裁，舒適透氣。
  • 尺寸: 17.5 cm x 9.3cm (±0.3 cm)

OK便利店將於指定100間分店發售，地址請睇【下一頁】

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責任編輯：王俊賢

口罩 OK便利店

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