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調查周浩鼎委員會裁定 確立事實不足以構成譴責理由

政治 12:12 2020/07/08

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民建聯周浩鼎在3年前，被揭發與調查對象前特首梁振英，溝通並修改文件，其後遭民主派動議譴責。負責調查的委員會今日提交報告，認為事實不足以構成譴責周浩鼎的理據。調查委員會中的民主派議員則另外提交少數報告。

調查委員會主席石禮謙在立法會會議上提交報告，確立周浩鼎曾與梁振英，討論調查梁振英的專責委員會研究範疇，亦答應梁英英修改的要求，將梁振英的修訂建議呈交供討論，而有關修訂建議是由梁振英提出。

不過，調查委員會認為確立的事情，不足以構成譴責的理據。報告指，周浩鼎的行為可能令公眾質疑，與調查對象溝通後能否作出獨立及客觀判斷，引致公眾對事件負面觀感，但不影響他擁護《基本法》或效忠特區，而且梁振英的修訂建議，同樣包含周浩鼎的意見，周亦認為整體合適，所以認為不構成違反誓言的指控。

另外，調查委員會認為，取消議員資格只適用於議員犯極嚴重失當行為，而有關行為嚴重影響立法會整體聲譽。雖然周浩鼎行為某程度影響公眾對議員觀感，但沒有足夠基礎作出結論，指周浩鼎嚴重影響立法會整體信譽，故並不構成行為不檢的指控。由於認為周浩鼎未有違反誓言及行為不檢，調查委員會認為確立事實不足以構成譴責理據。

記者：陳宛彤

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