【偉大媽媽】36歲婦難產緊急剖腹後沒心跳搶救無效　丈夫一個要求讓愛妻起死回生

▲ 台灣一名36歲媽媽緊急剖腹生B，產後昏迷沒心跳，丈夫要求讓妻抱BB，出現奇蹟。

媽媽是用自己的生命去生育孩子。台灣有名36歲媽媽的胎兒情況危急，須緊急剖腹生B，保住了嬰兒，可是媽媽突然沒心跳，醫護團隊努力搶救該名產婦半小時依然無效，丈夫堅持讓妻子抱抱剛出世的BB，BB的舉動將媽媽救回來，醫生坦言這次個案可說是醫學奇蹟。

台灣節目《媽媽好神之俗女家務事》7月1日播出的節目，有多名醫生擔任嘉賓分享醫學上難以解釋的案例，其中急診專科醫生田知學講述一宗個案，剛出世的寶寶救回難產媽媽一命，令人非常感動。

搶救昏迷產婦無效

有名36歲的婦人好不容易懷孕，她跟丈夫都非常期待孩子出世。產婦入醫院分娩之時，胎兒的心跳異常，須要緊急剖腹取出嬰兒，孩子順利出世並立即放在保溫箱。怎料，此時媽媽突然沒有心跳，醫護立即進行搶救，黃金5分鐘、8分鐘一直溜走，產婦依然沒有起色，經過30分鐘的努力搶救無效，醫生準備告知產婦丈夫壞消息。

丈夫在妻子搶救期間，一直跟剛出世的孩子在外等待，醫護要求送嬰兒到保溫室，他堅持要跟BB在外陪伴妻子。當醫生告知他搶救半小時無效時，詢問他是否放棄急救妻子，丈夫表示不能，並要求醫生做一件事情。

讓媽媽抱剛出世BB

丈夫將在保溫箱內的BB推到妻子身旁，希望妻子可以至少抱抱一次孩子。BB被放在媽媽心口，立即放聲哭起來，似是要讓媽媽聽到、喚聲她。同時，BB本能地找媽媽的乳頭吸啜母乳。BB的舉動竟然出現了奇蹟，媽媽突然出現心跳，起死回生。丈夫的堅持、BB的舉動合力救了她一命。

田醫生表示婦人一星期後已不用再待在深切治療部加護病房，康復進程快。此外，她早已請了一年育嬰假，一年後重返職場如常生活，沒有出現任何神經學徵狀的後遺症。醫生表示這位媽媽真的很厲害，而現場的主持人均感動落淚。

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責任編輯︰王明芳