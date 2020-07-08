【新冠肺炎】黃埔宣道小學一學生私人音樂導師確診　學校將於7月9日及10日停課兩天

▲ 黃埔宣道小學將於7月9日及7月10日停課兩天。（資料圖片）

黃埔宣道小學今日（8日）向TOPick記者證實，指校方今早接獲通知，本校有一位學生，其音樂導師於昨晚通知確診患上2019冠狀病毒。該位同學於7月1日有接觸該音樂導師，並於本星期一、二有回校上課，學生正等待衛生署檢測及通知。

【新冠肺炎】消息：本港至今已有10間中小學涉疫情 個別學校已即時宣布停課

校方現即時作出緊急應變，與教育局及校董會商討，作出以下安排：

7月9日及7月10日停課兩天

五年級呈分試順延至7月13至15日舉行，即下星期一由英文、普通話及中文聆聽開始

7月13至15日除五年級同學需回校外，其他年級不用回校

學校將進行全校消毒及清潔，同時已促請校巴公司及小食部全面清潔

請家長留意學校eclass及教育局的宣布，也請留意閣下和子女的身體狀況，如有不適請立即求醫及與校方聯繫

停課期間學校將保持校舍開放

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記者：郭家穎