主控官發燒高院押後審訊　法官基於公眾安全建議病毒檢測

▲ 高等法院今（8日）原定就一宗強姦案進行審訊，惟其外聘主控官發燒，案件押後至明早再訊。（資料圖片）

高等法院今（8日）原定就一宗強姦案進行審訊，外聘主控官向法官表示感到頭痛及發燒，已服食止痛藥，可如常處理案件。惟法官基於公眾安全，要求主控官先求醫及就新冠肺炎病毒進行檢測，並於得出結果後通知法庭，案件則押後至明（9日）早再訊。

該宗強姦案昨（7日）日已選出陪審團，並押後至今（8日）準備開審。法官向陪審團表示，主控官向法庭透露感到頭痛及發燒，服食止痛藥後體溫下降，並可繼續處理審訊，期間會佩戴口罩。

法官表示與雙方律師經商討，明智的做法是於案件開審前，建議主控官先就新冠肺炎病毒進行檢測。法官表示明白押後案件一天對陪審團會構成不便，但基於公眾安全，故將案件押後至明（9日）早再處理。期間讓主控官求醫及進行檢測，並希望盡快將檢測結果通知法庭。

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記者：林育慧