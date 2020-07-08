主控官發燒高院押後審訊 法官基於公眾安全建議病毒檢測
社會 12:20 2020/07/08
高等法院今（8日）原定就一宗強姦案進行審訊，外聘主控官向法官表示感到頭痛及發燒，已服食止痛藥，可如常處理案件。惟法官基於公眾安全，要求主控官先求醫及就新冠肺炎病毒進行檢測，並於得出結果後通知法庭，案件則押後至明（9日）早再訊。
該宗強姦案昨（7日）日已選出陪審團，並押後至今（8日）準備開審。法官向陪審團表示，主控官向法庭透露感到頭痛及發燒，服食止痛藥後體溫下降，並可繼續處理審訊，期間會佩戴口罩。
法官表示與雙方律師經商討，明智的做法是於案件開審前，建議主控官先就新冠肺炎病毒進行檢測。法官表示明白押後案件一天對陪審團會構成不便，但基於公眾安全，故將案件押後至明（9日）早再處理。期間讓主控官求醫及進行檢測，並希望盡快將檢測結果通知法庭。
TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】
TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2
記者：林育慧