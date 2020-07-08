【患病歧視】先天心臟病女兒歷大手術迎2歲生日　媽媽祝福文惹舊同學冷嘲：為何不墮胎

▲ 媽媽為女兒送祝福卻惹舊同學冷嘲。

子女生病，父母往往最痛心，恨不得替子女承受苦痛。台灣一名媽媽近日趁患有先天性心臟病女兒2歲生日，在網上發文祝福，未料卻遭到舊同學冷嘲，質疑她當初為何不墮胎，讓孩子受苦，又拖累自己，令媽媽感到非常難過。

有台灣媽媽近日在facebook群組「爆怨公社」發文，向2歲的女兒送上祝福，她提及，女兒患有先天性心臟病，因此長大得比別人更辛苦，但也讓她比同齡孩子多一份乖巧和懂事。媽媽提及，兩年前，她拼命把女兒生下來，

那一天的場景我此生不會忘，你的生日也是媽媽的苦難日......

她許願希望兩名女兒能無病無痛，平安健康，亦希望兩姊妹能相依相偎。

舊同學冷嘲

不過，這名媽媽的祝福文卻引來一名舊同學冷嘲，他質疑媽媽為何說女兒長大比別的小孩辛苦。媽媽解釋，因女兒患有先天性心臟病。同學就批評，

那你當初為何不拿掉？要是我就拿掉了，不健康的小孩只會拖累自己，你想看看，照顧她很累又要花很多錢，生活品質整個都不好，說不定還要借錢給她看醫生。

媽媽突然被攻擊，挖出內心最深處的傷疤，感到非常難過，其後就在網上發文反擊。她表示，女兒是在出生第一天才發現有先天性心臟病，之後每一天她也要看著女兒進出加護病房，甚至到手術室面對生死，在1歲時做了心導管手術、3個月後又做傳統開腔手術，要鋸開孩子的肋骨，把心臟移出體外，孩子靠著儀器維持生命，作為媽媽痛苦不已。

你沒經歷過我的疲憊痛苦，你沒經歷過我的煎熬不捨！你憑甚麼冠冕堂皇的對我指手畫腳的，你憑甚麼自以為是的去挖掘人家的傷！

媽媽發文後，引發不少網民怒罵該舊同學，指她沒有同理心和愛心，「這世上甚麼奇怪的人真的很多」、「別理他，遠離負面人」、「媽媽加油！為了孩子不得不堅強，願妹妹接下來永遠平安」。

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責任編輯：王明芳