【新冠肺炎】全球單日新增超過20萬宗確診　世衛譚德塞：未達大流行高峰

▲ 世界衛生組織表示，新冠肺炎疫情還在加速蔓延，尚未達大流行高峰。

本港新冠肺炎疫情一度放緩，但昨日（7日）新增多宗確診個案，屬本港第三波爆發，全球確診人數更在過去一個周末每日單日新增超過20萬宗。世界衛生組織在香港時間今天（8日）表示，新冠肺炎疫情仍未達到高峰。

上周末單日新增病例超過20萬

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦總部線上記者會表示，之前全球需12周才達到40萬宗新確診病例，但上周末兩日，全球已增40萬宗，疫情還在加速蔓延，尚未達到全球大流行的高峰。根據世衛疫情通報，上個周末（4日至5日）全球單日新增病例均超過20萬。

譚德塞又提到，世衛專家將於本周末前往中國，研究新冠病毒起源與傳播途徑，增加對動物宿主以及肺炎如何在人類與動物之間傳播的了解。

英國牛津大學出版的醫學雜誌《臨床傳染病》（Clinical Infectious Diseases）6日刊登公開信，32國239名科學家指出，新冠肺炎會在室內經由較小的微粒懸浮空中傳染。WHO感染防控技術負責人阿萊格蘭茲（Benedetta Allegranzi）回應，組織認同有新證據顯示病毒有經空氣傳播的可能，但需要進一步了解。

美國巴西確診數字仍持續上升

本港昨日（7日）新增14宗確診個案，年齡介乎14歲至85歲，當中9名患者沒有外遊紀錄，屬於本地感染個案，本地個案中有5宗源頭不明。本港確診個案增加至1,300宗。

全球目前累積有11,992,486人確診，超過50萬人因此死亡。其中總確診人數最多的國家為美國，已有逾3百萬人患上新冠肺炎，巴西亦有160萬人染疫。這兩個國家昨日仍有超過4萬宗新確診個案。

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責任編輯：羅嘉欣