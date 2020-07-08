【對抗濕疹】患嚴重濕疹長期用類固醇致白內障　女子決心戒類固醇捱過皮開肉裂日子

▲ 女子患嚴重濕疹長期用類固醇致白內障，決心戒類固醇。

濕疹難治，不少人患上濕疹都會被處方類固醇，但長期使用類固醇可能會導致眼睛白內障。外國一名女子Anita，自5歲患有濕疹，一直用醫生處方的外用及內服類固醇、抗生素、各種藥物，甚至自然療法對抗濕疹，但效用都不持久。後來甚至因為過度使用類固醇，導致雙眼白內障，需進行手術。最後，她決定戒掉使用類固醇，捱過類固醇反彈的日子，約2、3年後皮膚漸漸好轉。

▲ 戒類固醇後，Anita皮膚逐漸好轉。(圖片來源：Anita Wong)

綜合外媒報道，Anita自5歲便患有濕疹，一直以來看過無數醫生、專家，用過無數藥物、自然療法希望可以治癒濕疹。她表示，自小便有失眠問題，濕疹讓她的皮膚極度痕癢，亦極度影響她的自信和社交生活，情況持續了25年。

直至懷有第1個孩子時，Anita需要停用類固醇，這使她的濕疹嚴重發作。誕下孩子後，她因為想爭取休息時間照顧孩子，所以再次看醫生，然後被醫生處方在臉上使用局部類固醇，皮膚好轉了數個月。

豈料8個月後，即2013年，由於過度使用類固醇，Anita雙眼竟患上白內障，需進行手術，亦因手術導致右眼處於無晶體狀態，她的右眼永久受損。

▲ 因使用過量類固醇，Anita雙眼患白內障需進行手術。(圖片來源：Anita Wong)

因為臉上局部使用類固醇過多，我的雙眼都患有白內障，後來我的右眼出現視網膜脫離。

決心戒類固醇 出現類固醇反彈

視力出現問題讓Anita意識到不能再靠類固醇治療濕疹，她決心放棄使用所有治療濕疹的藥物，包括類固醇。結果戒類固醇的第3日，她的皮膚便出現類固醇反彈的情況，皮膚開始裂開、剝落、發紅，Anita表示情況最差的階段，她連呼吸都感到痛楚，也會失眠。

▲ 類固醇反彈時期，Anita皮開肉裂。(圖片來源：Anita Wong)

她表示，她曾經像個失敗者一樣坐在廚房地上哭、整夜抓癢、洗澡時痛到發抖、為了止癢不斷拍打自己的臉、每日用4小時吸走自己掉下的皮屑、每日換床單，情緒上也會很焦慮、抑鬱、憤怒，感覺自己正在步向死亡。

一開始真的是地獄。最困難是身體上的疼痛和痕癢，導致抑鬱和失眠的惡性循環。有時候躺在床上呼吸都會為身體帶來痛楚。

▲ Anita回復白滑肌。(圖片來源：Anita Wong)

雖然類固醇反彈的日子很難捱，但她一直堅持讓皮膚自我修復，結果在2年半至3年後，皮膚漸漸好轉，不再發紅裂開。現時，她更轉為純素飲食，戒掉糖、碳水化合物、乳製品及肉類，維持皮膚健康。

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責任編輯：楊宛茜