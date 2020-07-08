【新冠肺炎】沙田胡素貞博士紀念學校明日起提早放暑假　小五生則需如常回校考呈分試

▲ 沙田胡素貞博士紀念學校明日起提早放暑假。（資料圖片）

本地新冠肺炎疫情回升，衞生防護中心昨日（7日）新增14宗確診個案，年齡介乎14歲至85歲，當中9名患者沒有外遊紀錄，屬於本地感染個案，本地個案中有5宗源頭不明。累計確診個案增加至1300宗，包括一宗疑似個案。消息指本港至今已有10間中小學涉疫情，個別學校已即時宣布停課，詳情即看：https://bit.ly/38z6JtK

由於新型冠狀病毒疫情反覆，位於沙田的胡素貞博士紀念學校今日（8日）向TOPick證實，學校將於明日（9日）起小一至小四及小六生提早放暑假，小五生則需要於本月13至14日繼續回校考呈分試。

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昨日（7日）確診的個案中，有3宗確診者的住址及行蹤均涉及沙田區，其中一名40歲男人是九龍醫院資訊科技部員工，住在沙田禾輋德和樓。7月3日曾到過迪士尼樂園及迪士尼酒店，他在較早前時間也曾到過新城市廣場，他的潛伏期內曾到過多處地方，包括長洲、迪欣湖以及6月28日在尖沙咀與朋友曾聚餐，了解其行蹤，即看:https://bit.ly/2ABs5tX

至於第1293宗是42歲男人，是石門豐鍋擔任廚師，一對兒女及妻子也有不適，了解他們行蹤，即看：https://bit.ly/3eawmlI

而1294宗個案是66歲女人，因身體檢查時發現肺部有異常，她與丈夫住在水泉澳明泉樓，她曾到新城市廣場。

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責任編輯：郭家穎