【港鐵凍薪】港鐵宣布今年凍薪　為2003年以來首次

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港鐵公司昨日（8日）發出盈警，公司股東應佔淨虧損將錄得約4億元，令員工憂慮今日（8日）公布的薪酬調整方案或有「噩耗」，出現凍薪甚至減薪。港鐵公司今日經商討後，決定今年全體非經理級員工凍薪，但會發特別獎金作補償。

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據悉港鐵公司指出，考慮到市場環境和公司業務前景後，現決定所有非經理級員工現時的基本薪金及現金 ／房屋津貼將維持不變。薪階及房屋津貼起薪點及頂點亦將維持不變。

一如去年，港鐵公司按員工工作表現評級，分最高的5級和最低的1級。而按評級，只要員工工作表現評分為3或以上，今年會獲發一次性特別獎金和酌情發放的特別獎金，另外，亦會按工作表現發放獎金，

港鐵2020年獎金方案 工作表現評分 工作表現獎 酌情特別獎金 一次性特別獎金 總額 5 0.67月薪 1.10 月薪 0.30 月薪 2.07 月薪 4 0.33月薪 1.10 月薪 0.30 月薪 1.73 月薪 3 - 1.10 月薪 0.30 月薪 1.40 月薪 1-2 -

資料來源：消息人士

香港鐵路工會聯合會對港鐵凍薪決定表示極度失望。工會認為，港鐵公司在上年有百億盈餘下仍凍薪，是只顧公司盈利漠視員工付出的做法。

聯合會又指，雖然港鐵公司強調現行薪酬檢討機制行之有效，但工會認為機制過時，已約見運輸及房屋局局長陳帆，對此表達不滿和建議。

香港鐵路總工會就指，對港鐵去年賺119.23億元，但仍凍薪感到失望。總工會又強烈要求港鐵公司，承諾不裁員、不放取無薪假或減薪酬福利，並在來年經濟復甦後，考慮向員工增補薪酬加幅。

港鐵上一次凍薪已經是2003年。早在今年6月30日已有凍薪消息傳出，香港鐵路工會聯合會當日已向港鐵公司表明，前線員工對凍薪感到憂慮，如公司決定凍薪，員工士氣會受重創，亦絕不能接受。

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記者：陳梓蔚