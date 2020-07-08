【賭王設靈】何鴻燊7月10日吉時大殮出殯　何家斥百萬賭王長眠昭遠墳場

▲ 賭王何鴻燊今天設靈。

賭王何鴻燊於5月26日於養和醫院逝世，享年98歲。何鴻燊的喪禮將由今天（7月8日）起一連三天進行，今天設靈，明天公祭，後日大殮出殯，有指何氏家族已擇好吉日，賭王將下葬摩星嶺一號的昭遠墳場。

▲ 賭王何鴻燊靈堂。（大會提供）

賭王今日設靈，在香港殯儀館外，親友花圈今早起陸續送到。而靈堂布置成花海，以紅、白色花為主，賭王遺照亦由由紅玫瑰花包圍，有指是次只是靈堂用過萬朵荷蘭鮮花如白玫瑰、紅玫瑰、蘭花、繡球花，估計單是花製作費已達200萬元。

在下午1時，現場已有多間媒體守候，門外多位工作人員仍在搬運白花，靈堂門口有保安看守。

▲ 工作人員忙於運物品。（林宇翔 攝）

▲ 靈堂布置以白色鮮花為主。（東星圖片）

▲ 靈堂以白玫瑰作佈置。（林宇翔 攝）

【賭王離世】何鴻燊喪禮今天設靈明天公祭 大堂佈置白花

有指賭王二房按何鴻燊生辰八字與殯儀館擇好吉日，定於7月10日於香港殯儀館大殮，下午2時半辭靈出殯，賭王將下葬於家族墓地昭遠墳場。

不少何東家族後人均長眠於昭遠墓園，包括何東長孫何鴻章、何鴻燊長房女兒何超英、胞妹莫何婉穎、「十姑娘」何婉琪及其子麥家興等。

▲ 何鴻燊相信會下葬於昭遠墳場。（經濟日報圖片）

昭遠墳場被形容風水絕佳，故不少何東家族後人選擇於此長眠，有指這是何東家族私人墓地，但亦有指按地契規定，這是專為香港歐亞混血兒家族提供的安葬場所。

賭王的墓地據稱位置或會在其父親何世光及母親的墓地旁邊，而何鴻燊早年病逝的長房女兒何超英墓地亦在附近。

賭王墓地因要特別揀選位置，故要支付額外費用，被指估計約一百萬港元。