【九州暴雨】洪水湧入老人院職員緊抱兩名長者圖脫困　力氣耗盡忍痛放手：對不起

▲ 九州暴雨老人院14人罹難，職員緊抱兩名長者圖脫困，力氣耗盡忍痛放手道歉「對不起」。

日本九州暴雨成災，至少已有56人死亡，12人失蹤。其中在熊本縣的一間老人院，有14人罹難，當時洪水沖破窗戶玻璃湧入院內，多名老人被困，有職員試圖抱起2名老人，協助他們逃生，惟水勢實在太大，職員筋疲力盡，只能喊著「對不起」忍痛放手。

根據日本《朝日新聞》報道，位於熊本縣球磨村的護老院「千壽園」，共有65名院友。7月4日凌晨3時，雨勢越趨猛烈，院內設施陸陸續續停電，直至淩晨5時，值班的男職員發現，球磨川支流的水位開始上漲，於是與4名職員叫醒院友，帶領他們到會議室等設施避難。

當時水位已逼近到了設施的入口處，職員將數張餐桌並排，並把長者的輪椅放在桌上，讓長者坐在上面。不過，洪水來勢凶猛，職員聽到窗戶玻璃破裂的聲音，洪水從窗戶湧入，水位急增至膝蓋位置，雪櫃及櫥櫃被水沖走，桌上的輪椅亦開始漂浮。

該名男職員用雙手緊緊抓住了2台輪椅，但洪水很快就上漲到頸部位置，他隨即從腋下抱起兩名老人，但由於水勢太大，他的嘴裡不停被灌進泥水，亦凍得嘴唇發紫。

堅持了一段時間後，男職員的手腳開始發麻，無法用力，最終因筋疲力盡，只能被逼忍痛鬆手，並向老人道歉「對不起」。事後，當局公布護老院共有14人罹難。

日本九州災情擴大，死亡人數增至56人，12人失蹤。在災情最嚴重的熊本縣，有河流缺堤，橋樑被沖走，交通嚴重受影響，成千上萬戶居民沒有電力供應，當局為民眾開設臨時庇護中心。

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責任編輯：羅嘉欣