【新冠肺炎】何栢良批評3.2萬人獲豁免毋需進行檢測 　坪石邨「彬記粥麵」群組或出現第四代傳播

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良認為坪石邨「彬記粥麵美食」已涉第三代傳播。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情反彈，更出現首宗安老院舍群組爆發，而早前先後有員工及食客染疫的彬記粥麵美食更已達第三代傳播。港大感染及傳染病中心總監何栢良對本地確診個案遍地開花的情況不感樂觀，又不排除其他處所已有未知傳播鏈，促港府要盡快收緊社交距離措施至3月水平，亦籲市民乘搭的士等公共交通工具時應戴上口罩。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早接受商台訪問時提到，本港已有不同行業、不同地區出現確診個案，當中坪石邨「彬記粥麵美食」已涉第三代傳播，由粥麵師傅傳染食客，再由食客傳予的士司機繼而傳播其他乘客及家人，認為出現第四代傳播亦不出奇，他直言，現時已出現安老院舍群組，亦涉三間餐廳職員食客受感染，情況相當令人擔心：

比較擔心是兩名的士司機受感染，而的士司機交更時常到小型餐廳進食、交流，現時有少許遍地開花確診個案，情況不太樂觀。

他又稱，現時至少已有5、6宗源頭不明個案，相信今日應該不會少，至於會否再有源頭不明個案，市民都應該要有心理準備。

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何栢良促港府盡快提出補救措施，包括應就餐飲業務及表列處所措施收緊至3月水平，並盡快公布實施：

病毒於社區出現廣泛爆發，可看到的是老人院、餐廳、的士行業有爆發，其他或會脫下口罩的酒吧、派對房等11個表列處所，可能已有傳播鏈發生而我們不知道，無理由等多8日病毒傳多幾轉才收緊措施。

他補充，政府應將餐廳等處所容納人數降至上限5成、每枱人數限不多於4人，醫院餐廳亦應收緊坐位安排等，以中斷傳播鏈，並應檢討在公共交通工具強制戴口罩。

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他稱，的士空間細且已有傳播鏈出現，建議市民及的士司機應將的士窗調低一半，以加強通風，避免只靠的士冷氣系統過濾；又指市民在周末避免到人多擠逼食肆堂食，亦應將與朋友約會押後或改到朋友家中進行。

病毒經飛沫傳播，如單靠的士冷氣系統過濾效果好細，的士司機現時天熱或不想調低少少玻璃窗，但今個星期形勢已不同，要保住不要有傳播鏈，否則市民不敢搭的士仲弊，大家做好才可截斷傳播鏈，才屬救經濟方法。

另外，何栢良指出根據入境處數據顯示，本港上月有81837人入境，當中有逾7.4萬屬本港居民，同期進行10.9萬個病毒檢測，惟有3.2萬人可豁免毋需進行檢測。

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記者：陳正怡