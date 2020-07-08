【英國移民】BNO「5+1」入籍掀英國移民潮　鄧藹霖分享倫敦買樓必知3件事

▲ 鄧藹霖分享倫敦買樓須知。

近來茶敘熱門話題，竟然是英國買樓事宜。

很多港人都曾有類似經驗，當地經紀瞄到你是亞洲面孔時，都會單刀直入的問：「Are you cash buyer？」對方的雙眼瞳孔在閃呀閃。如果你的答案是「Yes！」的話，對方臉上會乍現從心出發的燦爛笑容，儼如剛中了獎。

無他，在英國購買樓房若需要找銀行做按揭，過程需時。若果客人是換樓客，更隨時要等上大半年，好讓對方先沽出原有單位。現金客可以迅速交易，當然是最受歡迎的，所以在還價時，不妨狠一點！

不過在英國買樓房，又不是有錢就大晒的，都要跟足規矩辦事，比如是要向對方律師證明你的是「乾淨錢」。文明國家對於杜絕「洗黑錢」都有嚴格規例。所以，有意在英國買樓的現金客，該提早準備好各類文件證明，現金是來自儲蓄？是投資獲益？是阿媽送贈？

很多人都會問：「英國啲樓係咪好貴㗎？」答案：是！不過跟香港相比，還是蚊髀與牛髀之別，香港的樓房才是貴絕全球呀！

當然，若閣下堅持要跟英女王做鄰居，倫敦Zone 1地段是最昂貴的，樓房要幾豪就有幾豪，億億聲的比比皆是。不過，不少普通平民百姓都會住在Zone 5以外的地區，便宜多了。但即使是Zone 2住宅區，平均呎價也不過是一萬港元左右。

倘若是倫敦以外的城市如利物浦，三百萬港元就能買到四房獨立屋連花園呢！

原文刊於《經濟日報》（收費閱讀）專欄「會笑媽媽」，原題為「倫敦買樓須知」。

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