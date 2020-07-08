【BB流血淚】接觸發高燒姊手捽眼後流血淚　11個月大男嬰患紅眼症埋身餵奶媽被傳染

▲ 11月個大男嬰接觸發高燒姐姐後手捽眼睛流血淚，求醫確診患急性出血性結膜炎。

時間飛回2016年的7月，當時二哥才11個月多。當時家姐一兩星期前正在發高燒，當她康復時，便輪到二哥出事。

一開始時二哥的左眼仔有點腫，我沒有特別為意。那時我還是一個返工媽。第二天早上他左眼的分泌物明顯有增多，還不時用手捽眼睛，應該覺得有異物感，不舒服所以常常捽。我唯有叫工人姐姐勤用熟水為他抹眼睛，及清潔他雙手以及他碰過的東西。媽我這時又要趕返工了，那時候還未識得驚……

到了晚上，驚嚇的事件開始發生！二哥眼腫持續，之後更在一次哭鬧時，竟然流血淚！見住條血淚痕，好驚呀！媽媽我被嚇得手忙腳亂，只想叫個仔唔好喊喇（因為一來心疼、二來啲血淚好可怕呀！），但愈制止愈要哭鬧反抗，是常識吧！唯有讓他哭到自己停，那刻時間好似停了似的，好難捱……

▲ 11個月大男嬰在接觸發高燒姐姐後捽眼流血淚。（相片由我家恐龍Do Re Mi授權）

我忍不住喊哂口咁問恐龍爸：「我哋駛唔駛去急症室？」、「個仔隻眼會唔會盲㗎？」記得當時是晚上9點幾10時多。恐龍爸考慮過後覺得先穩定二哥情緒，現在已經夜了，是二哥入睡的時間，如果去到急症室又要等幾小時，打亂他的睡眠，大人小朋友都辛苦。加上面對陌生的環境及陌生人，還有大大小小的檢查，可能令兒子更加不安，哭泣流血情況更嚴重，倒不如大家好好休息一晚，待明早私家醫生開門，帶他檢查眼睛更好。

證實患上急性出血性結膜炎

那好吧，不過做阿媽的又怎會睡得著？期間不斷上網查資料，知道兒子有可能患上結膜炎，大概康復後不會影響視力，才勉強睡得著。第二朝（即事發第三日）帶他去看私家醫生，結果證實二哥患上「急性出血性結膜炎」。

原來急性結膜炎就是俗稱的「紅眼症」，是由過濾性病毒引起的。而急性出血性結膜炎則是結膜發炎還伴隨結膜下出血情況。幸好醫生安慰我，大多數情況下對視力並沒有影響。

我問醫生，兒子為什麼會這樣呢？因為我們沒有去游泳，又沒有跟別人共用毛巾。醫生指出可能是家姐之前發高燒，兒子接觸到病毒，再用手揉眼睛的結果。唉，那兄弟姊妹之間的親密接觸則很難避免。

急性結膜炎跟感冒相同，是沒有藥物治療，只有舒緩的藥物，因此就算沒用藥物治療，大部分病人仍會慢慢痊癒。若併發細菌性的結膜炎，分泌物會變得更黃更黏稠，那就必須使用抗生素藥水；大多數急性結膜炎可以在2週內痊癒。醫生開了些眼藥水和藥物（忘記有沒有抗生素了）給我帶回家，吩咐我如果還有問題就一星期後覆診。好好彩，我們不用再覆診了！

接下來的一天，二哥仍舊流血淚（即一共流了兩天），這時做媽媽的一定要夠心理強大，相信醫生的說話，給予多少少時間讓兒子康復。到了病發第四天，血淚開始停，但眼睛仍然腫脹，應該要差不多一個星期才完全消腫。

埋身餵奶傳染媽媽

作為照顧兒子的緊密接觸者（當時二哥仍埋身吃人奶，以及我開始放假不用上班了，所以天天對著兒子），不得不承認此病在染後具有高度傳染力，因為我已經勤洗手了，但還是幾天後被兒子傳染了。幸好我沒有流血淚。

所以我可以講多少少患上急性結膜炎的感覺。一開始我覺得眼睛好痕癢、經常流淚水，亦有眼膠（是濃稠的眼睛分泌物）痴住眼睛，不過可能是大人的關係，抵抗力較強，以及我能忍住不用手揉眼睛。只靠滴眼藥水，幾天後就自行痊愈了。所以過程雖然可怕，但絕對是可以自行康復的。

幸好這次流血淚的經歷暫時只經歷過一次，雖然此病不會影響視力，但還是病向淺中醫較好，如果小朋友有眼腫問題，還是及早帶他們看醫生，但也不用太緊張，不需要亂衝急症室。

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【文章及相片獲我家恐龍Do Re Mi授權轉載】

撰文︰我家恐龍Do Re Mi

責任編輯：梁節儀