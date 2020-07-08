【新冠肺炎】多間中小學自行停課　鄧振強：現行無統一指引促當局適時更新

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情反彈，多間中小學因相繼有學生或家長確診而自行停課。中學校長會主席鄧振強稱，教育局無統一指引處理出現確診個案情況，僅依賴衞生防護中心指示，認為當局需適時更新指引；又稱未有疫苗前，學校都會受到疫症影響，料學校防疫措施將會恆常化。

【新冠肺炎】消息：本港至今已有10間中小學涉疫情 個別學校已即時宣布停課

本港確診個案急增，多間學校懷疑有教職員、學生和家長確診或成緊密接觸者，因應情況，個別學校已即時宣布停課。中學校長會主席鄧振強今早接受商台訪問時稱，教育局沒有統一指引處理學校出現確診感染新型冠狀病毒的情況。

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他稱，有學校早前曾出現密切接觸者時，會自行決定停課1至2日，另有學校停課至另行通知，現時指引沒有具體措施，只是依賴衞生防護中心指示，教育界未有一致做法，或對家長訊息較混亂，期望教育局盡快更新復課指引相關段落，讓學校知道在出現個案時如何處理。

至於需否全港停課，鄧振強認為有關決定很重要，應由教育局或更高層次決定，學校層面需要先做好風險管理，提醒所有教職員要遵守高標準防疫要求，做好課室活動管理，並及就不同可能出現的情況做好應變方案等；又稱未有疫苗前，學校都會有影響，預計學校防疫措施會恆常化。

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責任編輯：陳正怡