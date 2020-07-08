【非常媽媽】鑽研燉檸檬只為紓緩女兒氣管敏感　好媽媽創出一盤生意：這檸檬改變兩母女的人生

▲ 擔心女兒氣管敏感會惡化成哮喘，好媽媽Fanny鑽研養生書籍，研發出陳皮冰糖燉檸檬讓女兒食用。

每個媽媽必定對這句老生常談的話有所共鳴︰「小朋友人病好心痛，寧願病的是自己。」80後的港媽Fanny Tseng更自言深深體會得到，她女兒自從讀幼稚園後，氣管變得敏感，醫生曾告誡情況再惡化會演變成哮喘，Fanny便立即鑽研養生書籍，研發出陳皮冰糖燉檸檬讓女兒食用，女兒身體慢慢好轉，Fanny更於1年前開網店養生一族，售賣養生食品。

雖然碰上疫情，營業額卻不跌反升，更達五成，每月售4,000樽。Fanny自言生意賺得多與少並不重要，最開心是可助己又可助人，讓大家健健康康。



走入養生一族的九龍灣工場，已聞到濃濃的檸檬味，還夾雜淡淡的陳皮幽香，原來Fanny正製作陳皮冰糖燉檸檬﹐她說這檸檬改變了她兩母女的人生。

▲ 女兒Angle知道媽媽很忙，便經常到工場幫手，十分生性。(陳國峰攝)

80後的Fanny原本是一位售貨員，10年前誕下女兒Angel後，便成為全職媽媽，待女兒上幼稚園後，Fanny就出外做兼職幫補家計。怎知女兒一返學便不停生病，還患上氣管敏感，嚴重時咳到整晚都不能睡，每逢秋冬季口罩及頸巾更不可離身，在公園跑兩步更咳過不停，令Fanny十分擔心。

她說：「當時我上網找專治氣管敏感及止咳的方法，燉橙、燉雪梨、食川貝等，樣樣都試過，但女兒情況也沒有改善，醫生更說如果處理不當有很大機會演變成哮喘。」當時仍有工作在身的Fanny，每天跟返通宵更的丈夫貼身照顧女兒。

但當女兒上小學後，氣管敏感情況更趨惡化。「她每天放學後便去補習社做功課，回家食飯後又繼續做，因女兒做功課較慢，晚晚要做到十一、十二點完成才可睡覺，明早七時起床又返學，長期睡眠不足，咳得比從前更厲害，醫生當時極力勸我停止女兒補習，讓她充分時間休息，否則身體只會愈來愈差。」

愛女心切的Fanny便聽從醫生的話，不讓女兒上補習社，還辭掉兼職工作，24小時照顧女兒，「當時女兒每月最少看一次西醫，她食藥食到怕﹐有時甚至喊不想食藥，喊的時候又咳，當時很心痛又內疚，覺得自己好似幫不到她。」

▲ 陳皮冰糖燉檸檬($138元)︰甜味來自冰糖，味道天然，薄切的檸檬口感軟腍，故沖水飲後記得要吃檸檬。(陳國峰攝)

Fanny最終發覺增強女兒抵抗力才最重要，於是便開始不繼閱讀大量的養身書籍，還托朋友買《本草綱目》研究食療，後來便研製出陳皮冰糖燉檸檬，女兒食後情況逐漸得到改善。

她說：「女兒以前每個月最少請一次病假，但食了燉檸檬後病假明顯大幅減少，老師還問我原因，知道後更說這燉檸檬很厲害。」

創業可陪伴女兒

Fanny眼見燉檸檬幫到女兒，於是想把這養生食物宣揚開去，希望幫到更多小朋友，於是在2019年初以40萬元開設網店養身一族，售賣陳皮冰糖燉檸檬。

但對於零創業經驗的Fanny來說，就曾面對不少困難，她笑說多到數不完。但最記得因資金有限要慳錢，便要經常做苦力擔擔抬抬。

她說：「有次有十幾箱玻璃樽要送到工場﹐如果搬運工人送上樓要額外收二百元，為了慳錢，我便從大堂把盒搬上樓，每盒大約有七十個玻璃樽，真係好重，搬完全身都很痛。」

▲ 剛燉足12小時的陳皮冰糖檸檬，香氣滿溢，由於檸檬是切片的，並非坊間的打檸檬打碎，故充滿口感。(陳國峰攝)

創業之初，Fanny每天更工作最少18小時，「每朝早返工場便燉檸檬，又要做大量文書工作，一直到晚上11、12時才回家，大約睡4個小時，早上7時起床煮早餐給女兒食，然後送她返學後再回工場。」

工作雖然忙，但Fanny說十分享受這生活，「始終是自己生意可控制時間，女兒學校有活動我可參加，放學後女兒可到我工場做功課，雖然忙卻經常可以跟她見面，其實只要望到她，一切疲勞都盡消。」

每月售4,000樽養生食品

不只跟女兒，Fanny跟人客的關係亦很緊密，「我經常收到不少家長的電郵多謝我，說燉檸檬幫到他們的仔女，有的客人更話一家大細飲後身體有改善，我覺得幫到人真的開心。有些家長對我很好，在新冠肺炎時送上口罩，還有家長怕我疫情下會縮減資源，把燉檸檬分量減少，更話寧願我加價也要保持現有的分量。」

但實情是在疫情下，養生一族的生意額大升五成，由以前每月平均的2,000樽，增至現在4,000樽，「我相信大家都想健康，所以便多吃養生食品，增強抵抗力。」

▲ 這款同樣是人氣食品的黑糖檸檬薑(158元)，Fanny現在每天都會飲用，她說改善長年的經痛及手腳冰凍的情況。(陳國峰攝)

現時養生一族共售賣3款產品，最具人氣當然是成名之作陳皮冰糖燉檸檬，「當時做這產品時，已試了很多國家的檸檬，但還是覺得意大利西西里的檸檬最好，因果肉不會太酸且帶清香，而且檸檬皮亦不帶苦澀。陳皮就會用上10年的新會大紅皮，味道甘香。」

做法是把檸檬、陳皮及天然冰糖放入燉盅內，燉足12小時。它具止咳清肺、痰多不適，生津健脾等保健功效。

她說：「女兒現時食完熱氣小食，回到家會自動自覺把燉檸檬沖水飲，因為她覺得有效。」

記者：招美寶