【隔離令】大媽戴防疫手環搭巴士多次嘔吐　乘客向車長舉報由救護車送院

▲ 大媽戴防疫手環搭巴士多次嘔吐，乘客向車長舉報由救護車送院。

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，民眾防疫意識不能鬆懈，惟有網民分享，日前乘搭巴士時，發現一名拖著行李篋、戴檢疫手環的中年女子在車上多次嘔吐，該名乘客即時向車長舉報，及後該名女子由救護車送入院。

該名網民在facebook 群組「筲箕灣西灣河關注組」發帖，指上周六（4日）下午乘搭由灣仔開往筲箕灣的2X線巴士，期間在車上發現一名懷疑戴檢疫手環的中年女子多次嘔吐，該名乘客隨即向車長舉報，並報警求助，警方接報後到場處理，並救護車送院。

樓主在帖文中表示憤怒，

巳即埸向車長舉報，白車及警車嚟到確認此人犯法。真係好嬲，完全唔理前前後後、老人家、細路仔。

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從網民上傳的圖片可見，涉事女子攜有行李篋。

帖文一引起網民熱議，大批網民直斥該名女子自私、「隔離人士就應該要留在家中」；有網民讚乘客見義勇為「多謝街坊舉報」；亦有人質疑涉事女子是否剛回港。

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責任編輯：羅嘉欣

