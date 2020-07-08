【新冠肺炎】消息：新增至少14宗初步確診個案　涉安老院舍及茶餐廳群組

▲ 消息：新增至少14宗初步確診個案

本地新冠肺炎疫情回升，衞生防護中心昨日（7日）新增14宗確診個案，年齡介乎14歲至85歲，當中9名患者沒有外遊紀錄，屬於本地感染個案，本地個案中有5宗源頭不明。累計確診個案增加至1300宗，包括一宗疑似個案。其中一名40歲男患者行蹤多，曾到長洲、迪士尼及新城市廣場，詳情即看：https://bit.ly/3e1jj64

【新冠肺炎】消息：本港至今已有10間中小學涉疫情 個別學校已即時宣布停課

消息指，本港今日（8日）繼續出現新增本地初步確診新冠肺炎個案，首宗安老院舍爆發疫症的慈雲山港泰護老中心，再有至少５人初步確診，其中４人在屯門醫院接受治療，患者包括院友及職員。截至昨日，有關護老院已有至少1名院友確診及2名院友初步確診。

▲ 安老院舍有不少的密切接觸者，會獲安排到薄扶林香港傷健協會賽馬會傷健營接受檢疫隔離。（資料圖片）

【新冠肺炎】父親節放寬措施兩周後出現本地個案 袁國勇批評港府無增加病毒檢測量

消息指，本港今日新增至少14宗初步確診個案，包括慈雲山港泰護老群組及茶餐廳食客，其中一名曾光顧佐敦新發茶餐廳有食客初步確診，據了解他是一名職業司機，入住瑪嘉烈醫院接受治療，有專家分析本港新冠病毒或已出現變異，即睇：https://bit.ly/2O3ZosP

【新冠肺炎】許樹昌稱若不明個案再升 或需停課及收緊限聚令

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記者：伍瑋瑋