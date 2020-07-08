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【飲食速報】一田冰極之旅雪糕祭開鑼　熱賣日本直送人氣雪糕獨家港式白兔糖味

精明消費 13:46 2020/07/08

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熱門 IB放榜 派錢1萬 BNO 香港小姐 自助餐優惠 兒童健康 那些我愛過的人 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

一田超市由即日起至8月3日推出「冰極之旅」雪糕祭，雲集各地最受歡迎及新意的冰凍甜點。（一田提供）

踏入7月炎夏，一田超市由即日起至8月3日推出「冰極之旅」雪糕祭，雲集各地最受歡迎及新意的冰凍甜點，並分為亞洲篇及歐美篇，一次過買盡全球人氣雪糕，過一個透心涼夏日。

雪糕祭率先登場就有亞洲篇，由即日起至7月20日，而歐洲篇則由7月21日起至8月3日。亞洲篇會網羅日本及東南亞直送最新及最火熱的地道雪糕名物。

北海道Icenoie早晨鮮榨牛奶味雪榚，每杯$46，買6送2，買10送4。（一田提供圖片）

日本代表就有北海道直送的人氣あいすの家（Icenoie）生乳雪糕，嚴選北海道牧場每日鮮榨牛乳，以68度低溫殺菌30分鐘製成，保留牛乳營養及濃厚風味。雪糕有近10款口味，包括夕張蜜瓜味、鄂霍次克海鹽、黃金呍呢嗱等，將日本特產融入雪糕中，口味獨特。

Futaba白桃及黄桃雪條（左）及紅茶拿鐵雪條（右）3支裝，兩盒$89。（一田提供圖片）

而新登場雪糕祭的就有Futaba 白桃及黄桃雪條，繼去年大受歡迎的王林及富士蘋果雪條後，這次就將清新香甜的桃果汁注入雪條中，口感柔軟，夏天食最滋味。另一款新登場的Futaba紅茶拿鐵雪條，就以3種紅茶製成，茶香濃郁，紅茶控必試。

東南亞代表就有Amarize芒果/榴槤糯米飯，選用泰國上等黃金蜜糖芒果及金枕頭，配上富椰香的煙靭糯米飯製成，夠地道，並有以100%鮮果冰鎮製成的S&W菠蘿肉冰條及Amarize黃金蜜糖芒果肉雪條，是消暑必選。

神戶暢銷知名伴手禮Frantz半熟芝士蛋糕5個裝，$165。（一田提供圖片）

本地薑亦不失色，獨家在一田超市推出的Igloo X 十字奶意大利手工雪糕 ，就以天然食材創作出白兔糖、奶醬多等充滿全港人集體回憶的口味雪糕。而百年老店甄沾記就推出粒粒紅豆椰寶雪條，選用上等椰漿配粒粒紅豆，口感豐富。

Igloo x 十字奶意大利手工雪糕白兔糖味，4杯$140。（一田提供圖片）

除了各式各樣的冰品外，多個優惠亦同步登場。YATA-Fans 會員憑一田信用卡或恆生信用卡，於全線一田超市購買指定雪糕祭產品，最多可享額外85折優惠。而由即日起至7月31日期間，逢星期四、五、六日憑恆生信用卡於全線一田百貨或超市購物，單一簽賬淨額滿600元或以上，即可獲贈20元現金禮券1張。以流動支付簽賬更額外多送1張。

只限觀塘店發售，由社企匡智會學員製作的hc:Bakery呍呢嗱味芝士蛋糕，$198。（一田提供圖片）

記者︰黃依情

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