【食腦蟲】美國現「食腦變形蟲」令腦含膿 經鼻腔吸入上腦死亡率達97%　

▲ 美國現「食腦變形蟲」感染個案。

美國佛羅里達州再度出現「食腦變形蟲」感染個案。據當地衞生部門指，自1962年，當地合共出現過37宗相關案例。「食腦變形蟲」通常在人類戲水時經鼻腔吸入，然後上腦，死亡率高達97%。

據《CNN》報道，美國佛羅里達州衞生部門宣佈出現「食腦變形蟲」（Naegleria fowleri）感染個案，案例出現於希爾斯伯勒郡，但未有提供再進一步的細節。

衞生部門又指，美國自1962年至2016年總共出現了143宗食腦變形蟲感染個案，但只有4名存活者。

食腦變形蟲為一種單細胞生物，主要經鼻腔黏膜進入人體，再沿著嗅覺神經進入腦部。食腦變形蟲大多出現於湖泊、河流和池塘等溫暖的淡水中，尤其在7月、8月、9月的炎熱夏季，在陽光照射下，水溫較高的時感染機會更高。

故此，衞生部門建議，前往河流池塘戲水的民眾應特別留意，清洗鼻腔時應使用煮沸或蒸餾過的水，並使用清潔的容器。

本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊曾接受TOPick訪問時表示，食腦蟲屬阿米巴，暖淡水才有，如湖水、溪水、河水，香港的泳池水如加了氯氣消毒，食腦蟲是無法生存。而食腦蟲需透過鼻腔吸入，才有機會感染並上腦，嚴重會令腦含膿、穿洞，且有頭痛、神志不清、抽筋、昏迷的症狀。

吳醫生直言，感染食腦蟲會致死，感染後病徵出現至死亡通常會兩、三個星期，建議別去不清潔水中游水，游泳時避免嗆水。

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責任編輯：羅嘉欣