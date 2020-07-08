【酒店優惠】港島香格里拉暑假限時住宿優惠　每晚$1,000起住豪華客房【附訂購連結】

▲ 港島香格里拉限時住宿優惠，每晚$1,000起就可以住豪華客房。

全球新冠肺炎疫情未止，市民未能外出旅遊，本地興起一鼓「Staycation」熱潮。多間酒店推出特別訂房優惠，就連港島香格里拉大酒店也加入推出限時優惠，只需要$1,000就可以住五星級酒店！

於7月6日至12日期間，只要透過酒店官網預訂限時住宿優惠，便可以每晚$1,000起的優惠價錢入住豪華山景客房、豪華海景客房、豪華閣海景客房、豪華閣山景客房、行政山景套房或海景套房。

入住免費可以使用健身中心及游泳池，入住豪華閣樓層客房及套房客人均可享用豪華閣貴賓廊設施，包括早餐、下午茶輕食以及黃昏時段鷄尾酒。

各個級別房價如下：

豪華山景客房 $1,000（連早餐$1,300）

豪華海景客房 $1,400（連早餐$1,700）

豪華閣山景客房 $1,800

豪華閣海景客房 $2,200

行政山景套房 $3,000

海景套房 $4,000

訂購網址請【按此】

港島香格里拉大酒店近日亦推出自助餐優惠，cafe TOO的自助午餐、下午茶及晚餐低至75折。

午市自助餐

精選菜式：雪蟹腳、日式刺身、即叫即做泰式沙律、小籠包

星期一至五75折

成人：$328.4／小童：$229

成人：$328.4／小童：$229 星期六、日及公眾假期8折

成人：$438.2／小童：$262.2

下午茶自助餐

精選菜式：多款沙嗲、蕎麥麵、英式鬆餅、精選三文治

星期六、日及公眾假期75折

成人：$254.1／小童：$171.6

晚市自助餐

精選菜式：凍海鮮、法式龍蝦米多、滋補燉湯、米芝蓮星級夏宮出品叉燒、燒特級美國牛扒

星期一至四75折

成人：$551.1／小童：$328.4

成人：$551.1／小童：$328.4 公眾假期前夕75折

成人：$575.9／小童：$344.9

成人：$575.9／小童：$344.9 星期五至日及公眾假期8折

成人：$614.2／小童：$367.8

以上折扣後價格已包括加一服務費。優惠只限即日至9月30日之新預訂。於網上訂座時，請在優惠欄目內點選「THGCSUMMER」以使用此優惠。 此優惠僅適用於貴賓金環會會員。

訂購自助餐請【按此】

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責任編輯：陳珈希