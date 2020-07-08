楊潤雄：《願榮光歸香港》及築人鏈有強烈政治信息　學校應予以禁止

▲ （經濟日報資料圖片）

教育局局長楊潤雄今日書面回覆立法會議員葉建源質詢時提到，歌曲《願榮光歸香港》源自去年6月起的社會事件，帶有強烈政治信息，絕對不應讓學生在校內奏唱或播放，築人鏈活動同樣帶有強烈的政治信息，認為學校應予以勸止；而過去一年有約1600名18歲以下人士因社會事件被捕，個別屬小學生。

教育局局長楊潤雄稱，《願榮光歸香港》源自去年6月起的社會事件，帶有強烈政治信息，並與持續多月的社會政治、暴力及違法事件有密切關連；學校不得讓學生在校內奏唱或播放任何干擾學校運作、影響學生情緒，或帶有政治信息的歌曲，認為絕對不應讓學生在校內奏唱或播放。

至於築人鏈活動，楊潤雄則指築人鏈活動與某些口號自去年9月以來一直帶有強烈的政治信息，不是為慈善或其他非政治目的而籌劃和進行，校內外人鏈活動為他人帶來騷擾，曾因聲浪等問題引起附近居民不滿，甚至引起衝突等，為學生安全和福祉着想，教育局及學校均有責任制止學生拉人鏈。

根據教育局提供數字，自去年6月至今年5月，約有1600名為18歲以下涉及社會事件的被捕，當局相信大部分是中學生，更有個別小學生，令人痛心和擔憂，強調學生須為自己的行為負責，在校內應按校本訓輔機制懲處和輔導，在校外則須按法例承擔責任。

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責任編輯：陳正怡