涉以警員資料網上借貸60萬　男生獲撤控准簽保守行為

▲ （經濟日報資料圖片）

21歲男生涉於利用警員被「起底」的個人資料上網申請60萬貸款，早前被控1項不誠實地意圖欺騙而取用電腦罪，案件今（8日）於東區裁判法院再訊，控方申請以守行為方式處理案件，被告自簽2,000元及守行為2年。

被告盧梓杰（21歲），報稱學生，被控1項不誠實地意圖欺騙而取用電腦。控罪指，被告於2019年9月11日使WeLend Limited相信1人有意申請1筆60萬元貸款，而取用在上環永樂街WeLend Limited的網站伺服器。

控方今天申請案件以簽保守行為方式，並撤回控罪，但須被告同意案情。

案情指，案中事主為1名警員，他於去年9月11日早上，收到來自財務公司的文字訊息，內容有關他申請貸款，惟該警員從沒有作相關申請，警方調查財務公司，發現有人於前一晚透過電話以上述警員的個人資料作有關申請，及後透過網絡公司提供的資料追查到網絡位置，即被告的住址。

警方於同年12月23日到被告家中進行拘捕，警誡下，被告承認自己於案發前一天在Facebook看見該警員的資料，出於一時衝動、貪玩而犯案，又稱不知道申請有否成功。

被告同意案情，裁判官批准被告自簽2,000元及守行為2年，被告獲控罪獲撤，當庭釋放。

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記者：王仁昌