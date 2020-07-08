【派錢1萬】 飲食業界7月15日起推「7月7折、8月8折」優惠逾千食肆參與　業界盼帶動生意刺激本地消費

▲ 飲食界多名代表出席記者會介紹優惠計劃。（陳曉瑩攝）

港府向市民派發一萬元，本港銀行周一（6日）起陸續發放。多間大型飲食集團逾千間食肆下周三（15日）起提供「7月7折、8月8折」優惠，不設最低消費。業界盼市民使用政府派發的一萬元出外用膳，帶動生意，刺激本地消費，助業界渡難關。

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港人陸續收到一萬元，各行各業已部署大優惠，吸引市民消費。多個本地飲食業商會聯手推出餐飲優惠計劃，參與食肆由下周三（15日）起晚上6時後會提供7折優惠，到8月時則推出8折，並不設最低消費，食肆可以彈性制定單一菜式或套餐優惠，例如有中菜館原價$1,988元的12人餐，會原價打7折，4、6或8人餐享同一優惠；300元一客的冬瓜盅，亦會7折出售等；亦有日本食肆以7折出售吞拿魚扒，並以10元售賣原價15元的炸雞小食等。

協助推動計劃的飲食界立法會議員張宇人表示，計劃有過千間食肆參與，有關名單會今日（8日）起在指定網站（http://dinningdiscount.hk）公佈，並會設計一些標籤讓食肆展示，讓市民辨認。

他指，過去半年受疫情影響，飲食業界面對很大的困難，希望飲食業界可趁計劃吸納現金派發計劃近一半金額，即約350億元，但認為本港近日疫情反覆，或現第3波爆發，可能會影響市民外出用膳，亦不排除會有食肆退出或新加入，業界都要做好防疫功夫。

▲ 計劃設計了一些標籤讓市民辨認參與的食肆。（陳曉瑩攝）

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對於政府或因應本地疫情而收緊「限聚令」及餐飲業防疫措施，張宇人稱，業界會配合政府規例，對政府有信心。被問及近日部分染疫個案涉及食肆員工和食客，張宇人指，理解食肆員工在夏季佩戴口罩工作時會較辛苦，呼籲僱主及業界要多加關注及小心，並加強食肆的清潔衞生工作，減低疫情擴散風險，保障員工及食客安全。

現代管理（飲食）專業協會主席梁志偉形容，業界6月生意較3、4月時回升約3成，但按年對比，整體仍下跌3成，僅回復至去年的7成，冀優惠計劃可帶動晚市的餐飲情況。稻苗學會主席徐汶緯則期望，今次優惠計劃可帶動業界生意提升，改善失業率及經營困難等問題。

此外，旅發局將推出本地消費免費換取本地遊旅行團的計劃，旅發局主席彭耀佳被問及近日本地疫情反覆，會否需要押後或調整計劃。他回應說，目前本地疫情數字未有很大的變動，局方目前會繼續籌備有關計劃，並留意疫情發展，又言政府會繼續與疫情受控的周邊國家及地區商討建立「旅遊氣泡」。

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記者：陳曉瑩