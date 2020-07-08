【補習出軌】女友人上門補習勾人夫　妻裝針孔偷拍出軌證據反被控偷拍

▲ 台灣通姦罪失效後，一名人妻以針孔拍到丈夫與小三出軌的證據後，反被控告偷拍。

台灣在5月底宣布通姦罪違憲即時失效後，引起軒然大波，有人妻以針孔鏡頭蒐集到丈夫出軌的證據後，因通姦罪失效反而被控偷拍。該名人妻發現，丈夫一名女友人上門為孩子補習，卻常與丈夫走入地下室，妻子生疑下裝針孔偷拍，果真發現二人發生性行為，但結果告通姦不成，自己卻變成被告。

據台灣傳媒報道，30多歲姓杜的丈夫與20多歲姓謝的小三，在軍中服役時認識，二人先後退役。姓杜人夫見謝女的外語能力不錯，便邀請她上門為其孩子補習英文。

丈夫常入地下室與小三幽會

不過，人夫與「補習老師」常進入用來擺放了卡拉OK，用作招待親友的地下室交誼廳，妻子認為二人過從甚密展開婚外情，決定裝針孔鏡頭蒐證。

於2019年10月間，針孔鏡頭果真拍到兩人出軌證據，雖然兩人都身穿衣服，但兩人都有疑似進行性行為的動作。妻一怒之下決定拿這些片段，去控告兩人涉嫌通姦及相姦罪。

控方︰配偶不應被監控

控方律師認為，即使人妻裝針孔的用意是為保婚姻，但不代表配偶必須在監控下生活，且此舉使他人失去隱私權，最後依妨害秘密罪嫌起訴人妻。

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責任編輯︰林綺玲