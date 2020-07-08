【育兒心得】派錢1萬要求子女上繳引發家庭糾紛　父母宜從小溝通維繫親子關係

▲ 筆者指，父母語氣和用字直接影響到子女的情緒和感受。（iStock圖片）

有一次上茶樓時，聽到鄰桌的女孩憤怒地對媽媽高聲說︰「有無搞錯！」接着又再提高聲調，用更重的語氣說︰「那是我的錢，點解要給你！」

用高聲調、重語氣向媽媽質問的這個女孩子，旁若無人地以一句又一句「講啦」，步步進逼，要她媽媽解釋有甚麼權利取走政府送給她的一萬元。

我們跟她們雖然有一定的距離，也可以清楚地聽到這個18歲女孩的一字一句，可以看到她怒目而視、面紅耳赤地用盡全力去保護政府送上的一萬元，與媽媽在公眾地方「反面」，令媽媽十分尷尬。

身邊的朋友說︰「這幾年，年輕人常常因為反政府而與立場不同的父母爭拗，那不單止傷害了彼此的關係，日子有功，更會影響了他們對父母的態度……」她說的是那個女孩，同時也是在吐苦水，因為她與兒子的關係也是如此，已在不知不覺間產生了變化。

朋友已不能改變和修復她的兒子與父母溝通時的態度和關係，當看到眼前這個18歲的女孩已經如此，便對那個由開始時只敢低聲說話、最後不敢再發聲的媽媽，寄予同情。

語氣和用字直接影響到對方的情緒和感受，出來的結果會是天淵之別。假如話題是以「真好啊！那你會怎樣運用那一萬元？」來開始，溝通時那個孩子的第一個反應便不會是「有無搞錯」。

當然，能自幼培養正確的態度才是最重要。

原文刊於《晴報》專欄「8A媽咪」，原題為「自幼培養正確的態度」。

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