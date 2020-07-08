廉署年報指去年接獲逾2200宗貪污投訴　區會選舉投訴518宗

▲ 廉署去年接獲2,297宗與選舉無關的貪污投訴，較2018年下降14%

廉政公署今日（8日）發表《二○一九年年報》，數據顯示，廉署去年接獲2,297宗與選舉無關的貪污投訴，較2018年下降14%。當中涉及私營機構的投訴佔64%，政府部門佔28%，公共機構則佔7%。另外，廉署亦接獲623宗涉嫌違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》的投訴，其中518宗涉及去年11月舉行的區議會選舉。

立法會議員兼貪污問題諮詢委員會主席廖長江今日向立法會提交廉署年報時表示，香港的貪污情況繼續維持低水平，去年廉署周年民意調查顯示，98.1%受訪者在過去12個月沒有親身遭遇到貪污情況；廉署又指，縱使去年以來的公眾示威及社會事件為社會帶來前所未有的挑戰，但廉署一直堅守崗位，繼續不懼不偏地履行肅貪倡廉的職責。

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廉政專員白韞六則在年報表示，廉署協助檢討選舉法例及更新有關區議會選舉的指引，推出全方位的廉潔選舉教育及宣傳計劃，以及迅速地處理有關選舉的投訴及舞弊行為。而去年是廉署成立45周年，廉署藉此加強和市民連繫，鞏固香港的廉潔風尚；並推出不同的宣傳活動，包括「45天網上倒數」、廉署開放日、全港「快閃」咖啡分享活動和全新一輯《廉政行動2019》電視劇集。

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防貪工作方面，廉署指去年完成70項防貪審查工作報告，協助政府部門及公共機構提升相關制度、工作常規和程序，堵塞有可能出現貪污行為的漏洞。

白韞六又指出，貪污至今仍是全球關注的重要議題，廉署去年在國際及區域反貪網絡方面的工作，取得良好進展。



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責任編輯：楊玉珠